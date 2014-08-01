美国研究显示狗也会有嫉妒心

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
(本文由路透中文网编译提供)
路透7月23日（记者 Curtis Skinner） - 发表在《PLOS ONE》科学杂志上的研究称，狗也会有基本的嫉妒情绪。
该研究据称是首个针对狗嫉妒情绪的试验，加州大学圣地亚哥分校心理学家、研究作者Christine Harris指出，该研究可能重新定义复杂的嫉妒情感是人类行为的观点。
36条小狗的主人被要求进行三项试验：给一条长毛玩具狗洗澡、给一个塑料南瓜桶洗澡和大声朗读一本儿童书。在做这些事情的时候，他们要忽视他们的宠物。
研究人员观察狗的反应。
当主人给玩具狗洗澡时，约80%的狗会去蹭主人；当主人玩南瓜桶和主人读书时，狗会这么做的比例大大下降。
四分之一的狗甚至会去咬玩具狗。只有一条狗去咬了南瓜桶和书。
“我们当然无法真正了解狗的主观感受，但看起来他们似乎想保护重要的社会关系，”Harris在研究随附的声明中称。
研究称，试验显示狗和其它动物也会表现出基本的嫉妒情感。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五