美国研究显示狗也会有嫉妒心

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月23日（记者 Curtis Skinner） - 发表在《PLOS ONE》科学杂志上的研究称，狗也会有基本的嫉妒情绪。

该研究据称是首个针对狗嫉妒情绪的试验，加州大学圣地亚哥分校心理学家、研究作者Christine Harris指出，该研究可能重新定义复杂的嫉妒情感是人类行为的观点。

36条小狗的主人被要求进行三项试验：给一条长毛玩具狗洗澡、给一个塑料南瓜桶洗澡和大声朗读一本儿童书。在做这些事情的时候，他们要忽视他们的宠物。

研究人员观察狗的反应。

当主人给玩具狗洗澡时，约80%的狗会去蹭主人；当主人玩南瓜桶和主人读书时，狗会这么做的比例大大下降。

四分之一的狗甚至会去咬玩具狗。只有一条狗去咬了南瓜桶和书。

“我们当然无法真正了解狗的主观感受，但看起来他们似乎想保护重要的社会关系，”Harris在研究随附的声明中称。

研究称，试验显示狗和其它动物也会表现出基本的嫉妒情感。（完）