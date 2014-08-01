新加坡金融：金管局要求银行业者提供中国商品融资数据--消息人士

路透8月1日 - 新加坡金融管理局要求一些总部位于新加坡的银行业者，提供该行中国客户及对中国放款曝险状况的资讯；值此之际，当局正对中国青岛港疑似商品融资欺诈案进行调查。

据五名银行业消息人士指出，金管局7月中旬时对一些银行发放问卷，要求他们依目的及贸易融资提供中国总曝险部位的数据。银行业者同时也被要求提供大宗商品进出口曝险部位的详细资料。

金管局对总部位于新加坡庞大的商品贸易服务行业加大监管力度，意味着该局力图掌握该国对中国商品融资行业的净曝险状况。

金管局照惯例会要求银行提供曝险及市况的详细资料，但银行业者们表示，从问卷的深度及广度看来，这次的调查非比寻常。

金管局在发送给银行业者电子邮件上指出，有监于近期中国贸易融资的负面消息及发展，该局因此进行这项调查。

知情人士们表示，其中一家银行业者被要求提供中国存款、财富管理及外汇的资料，而另一家业者则呈缴中国客户的名单。

银行人士们指出，银行业者需于7月29日以前进行回覆。这些消息人士为总部位于新加坡的中国、台湾及东南亚银行业者，他们因事涉敏感而拒绝予以具名。 (完)