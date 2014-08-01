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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 16:34 BJT

路透基点：欧美最新制裁向俄罗斯企业关闭了国际贷款市场大门--TRLPC

**多数银行不愿贷款给俄罗斯企业**

未受到制裁的俄罗斯企业，却因银行不愿向任何来自该国的企业放贷而面临困境。随着政治风险升高，银行越发注意减少在俄罗斯的风险敞口。

中资银行可能会考虑向未受制裁的俄罗斯企业发放贷款，但将视每笔交易的具体价值而定，不过考虑到在美国的业务，中资银行仍然有所顾忌。

“我们会根据个案来评估(俄罗斯企业)，前提是他们没有在制裁名单上。”驻北京的银行人士表示。

银行人士们称，中资银行的兴趣可能会在大宗商品交易和贸易融资上。

“只有中国的银行活动越来越多，他们可能会做一些和大宗商品相关的交易，并且只会和没有出现在制裁名单上的企业合作。”驻伦敦的银行人士说。(完) (编译 石冠兰/高琦/洪曦; 审校 田建华/艾茂林/张明钧)
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