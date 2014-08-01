路透基点：欧美最新制裁向俄罗斯企业关闭了国际贷款市场大门--TRLPC

**多数银行不愿贷款给俄罗斯企业**

未受到制裁的俄罗斯企业，却因银行不愿向任何来自该国的企业放贷而面临困境。随着政治风险升高，银行越发注意减少在俄罗斯的风险敞口。

中资银行可能会考虑向未受制裁的俄罗斯企业发放贷款，但将视每笔交易的具体价值而定，不过考虑到在美国的业务，中资银行仍然有所顾忌。

“我们会根据个案来评估(俄罗斯企业)，前提是他们没有在制裁名单上。”驻北京的银行人士表示。

银行人士们称，中资银行的兴趣可能会在大宗商品交易和贸易融资上。