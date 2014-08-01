投行观点：中国7月数据料印证经济持续好转，未来几月政策仍将宽松--瑞银

路透北京8月1日 - 国际投行瑞银周五发布报告认为，即将出炉的7月经济数据仍将显示实体经济活动表现良好，而政治局会议再度强调了保持一定经济增速的重要性，意味着未来几个月政策仍将保持宽松，这有助于提升企业和市场信心。

瑞银指出，为了维持经济增长底限，下半年政府将继续采取“定向”和“创新型”政策，同时进一步推进改革，以释放新的增长动力。

“政府在努力提高政策效率，比如利用抵押补充贷款（PSL）等新工具来更具针对性的向实体经济提供信贷支持，更多的依赖政策性银行去帮助政府在基础设施项目和保障房投资上的融资，同时进一步推进包括金融领域改革在内的各项改革措施，以扶助提振成长。”报告称。

瑞银还表示，尽管政府和央行的姿态明显变得更为宽松，但仍避免采用具有强烈暗示性的政策，比如全面下调存款准备金率（RRR）或推出大规模的财政刺激措施。

今年4月以来，为稳住下行的经济，中国政府接连推出一系列微刺激措施。瑞银认为，在保住经济增速底限的问题上，改革与推出微刺激政策之间并不矛盾，而是后者的补充。

“中国没有放弃十八届三中全会上制定的长期改革计划，改革仍在推进，部分领域的改革步伐甚至有所加快。”报告称。

中国最近加快了各项改革进程，包括发布户籍制度改革意见，批准国家开发银行 住宅金融事业部开业，还有之前银监会批准设立首批三家民营银行，以支持小微企业融资等。

报告表示，虽然之前修改商业银行贷存比计算方法以及定向降准等措施有助于支撑短期信贷和GDP的成长，但最近公布的这些举措将在长期内改善针对中小企业和民间领域的金融服务水平和竞争环境。

户籍制度改革不仅是对加快棚户区改造计划的补充，而且有助于消化三四线城市的住房库存，改善劳动力的流动性，进一步支持城镇化进程。

国务院周三发布意见提出统一城乡户口登记制度，并全面实施居住证制度，取消农业户口与非农业户口性质区分和由此衍生的蓝印户口等户口类型，统一登记为居民户口。 中国银监会近日批准国家开发银行住宅金融事业部开业，以支持棚户区改造及相关城市基础设施工程建设项目。

不过瑞银认为政府短期内不会推出大规模刺激措施，亦不会全面放松楼市限购政策，“政府希望在短期目标和长期发展之间，以及在改革、增长和稳定之间寻得平衡。”

报告称，政治局会议为下半年设定了一个宽松的政策基调，不过决策者仍然很清楚中国目前的结构性问题，不希望全面彻底的放松政策，或者出台过于强劲的刺激举措，以免再度引发新一轮的信贷和投资高潮。

周二召开的中国中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控。会议并称，中国发展必须保持一定速度，不然很多问题难以解决。

**7月数据料显示经济持续好转**

尽管会受到去年三季度高基数的影响，但瑞银预计，由于出口持续复苏，宽松的政策环境，以及近几个月强劲的信贷扩张和企业信心的改善，即将出炉的7月经济数据仍将显示实体经济活动表现良好。

报告称，官方和汇丰PMI双双触及年内新高，但高频数据表现不一，7月前20天发电量下滑但粗钢产量上升。工业增加值增幅料因去年高基数因素而小幅回落，预计7月工业增加值同比上升9.2%。

外贸方面，预计出口和进口均将保持强势，潜在的外部需求仍相对坚挺，同时内需的复苏有助于抵消近期全球大宗商品价格的下滑以及不利的基数因素，7月出口同比料增加8.5%，进口同比增5%。

此外，瑞银还预计PPI将继续改善，CPI则大致持稳。国内原材料价格的反弹，加上低基数因素，7月PPI降幅料会进一步缩窄至0.7%，CPI同比料上涨2.4%。

受生产和新订单指数大幅上涨推动，中国7月官方和汇丰制造业PMI双双创下数月高点。分析人士认为，经济增长由落转稳态势已全面形成，未来还会继续保持一段时间；随着稳增长政策的进一步落实，以及定向宽松政策的延续，全年应能完成7.5%左右增长目标。 （完）