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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 15:26 BJT

表格：外资在韩国股市转为卖超665亿韩元，结束连13日买超

路透首尔8月1日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 转为卖超665亿韩元，结束连续13日买超的局面。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

--------------------------------------------- 　　8月 1日　　　　-66.5 255.0 -181.7 　　7月31日　　　　494.0 -154.2 -317.0

7月30日 623.9 -34.9 -575.6

7月29日 363.8 131.0 -475.3

7月28日 177.9 120.5 -266.2

7月25日 50.4 96.2 -80.1

7月24日 175.7 -167.9 1.0

7月23日 101.8 -29.7 -63.1

7月22日 133.5 -70.3 -58.5

7月21日 98.2 -134.6 42.0

7月18日 120.6 -253.2 128.0

7月17日 228.2 -121.6 -108.6

7月16日 155.1 -120.3 -34.9

7月15日 281.6 -148.0 -140.8

7月14日 -7.0 -9.5 23.1

----------------------------------------------

本月以来 -66.5 255.0 -181.7

----------------------------------------------

今年以来 6,367.0 -3,979.0 -1,647.7

---------------------------------------------- (完)
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