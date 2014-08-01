投行观点：高盛将LINKEDIN目标价从230美元上调至250美元，评级为买进

中国个股：艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
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路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡5月4日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $50.03/$49.17 阻力 $51.30/$52.32 棕榈油 - 阻力 2,542/2,599 马币 支撑 2,507/2,477马币 西德克萨斯中质油(WTI) $46.65 阻力 $48.23/$48.67 现货金 $1,228/$1,215 阻力 $1,249/$1,265 LME期铜 $5,508/$5,433 阻力 $5,644/