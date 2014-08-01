台湾汇市：台币爆量第三日收贬，外资汇出与区域货币走弱

* 台币连三贬，因国际美元强势与外资汇出 * 今日贬幅相对轻微，央行因应高雄气爆事件稳盘 * 下周大批现金股利发放，台币料持续承压 * 下周实质交易区间暂看29.990-30.070 路透台北8月1日 - 台币兑美元 周五第三日收贬，周线下跌0.11%。汇银人士指出，因国 际美元强势，韩元兑美元 引领亚洲货币走弱，且外资持续汇出所致。 相较于韩元单日贬值0.9%，台币今日相对稳定许多，交易员表示，主要因今日高雄发生严重气爆事件，台 股 一度跌破9,240点季线支撑，央行为稳定金融市场所为。出口商也趁美元强势大举抛汇，使得今日台 北外汇公司爆出12.04亿美元的大量，创1月27日(12.15亿美元)以来高位。 〞早上每隔15分钟就成交100支，外资出去很快。〞一位外商银行交易员说。 针对下周台币走势，交易员认为，由于上市公司有高达1,200亿台币的现金股利要发放，应高度关注外资 领到股息后的汇出卖压。此外，也要关注台股是否能止跌回稳，否则外资获利了结的压力将加重台币的贬值力 道。 〞要观察外资是否持续汇出，不过出口商也在卖（美元），台币贬值幅度应该不会太大。〞一外商银行交 易员说。 另一外商银行交易员则称，下周三台积电 将发放777.86亿台币的现金股利，由于外资持股比重 颇高，可能当日会造成台币较重的贬值压力。 不过一外商银行交易主管表示，台积电帐上有庞大美元部位，可能会直接配发给海外投资人，倘若不需经 过换汇手续，应该不会造成市场动荡。 他们认为，若下周台币实质价位确定贬破30.0，将不排除向30.05，甚至30.10测试。 下周包括宝成 、中信金 、台积电、台化 、联电 以及远传<4904.TW > 均将发放现金股利，总额高达1,194.45亿台币。 台湾南部工业大城高雄市周四深夜发生地下管线大规模爆炸，造成严重伤亡，至目前为止死亡人数已增至 25人，可能牵涉的化工个股包括李长荣化工 、中石化 等股价跌停躺平。 今日海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 一个月天期报价在0.010/0.020，先前在0.010/0.020。美 元/台币一个月远汇报价 尾盘在30.050/30.065左右，上日纽约盘收在30.050。 台币今日主要交易区间在29.994-30.034，上日交易区间主要在29.970-29.992。交易员预估下周主要交易 区间在29.990-30.070。 多数新兴亚洲货币周五下滑，美国就业数据公布前市场情绪趋于谨慎。菲律宾披索触及五周低位，此前一 日该国央行上调了政策利率。 台湾股市周五收低0.53%，盘中一度跌破季线且收盘来到逾五周低位，不过盘末勉强站上季线。[TW-STX-L ZT]外资及陆资在台股买超18.67亿台币, 转卖为买；上交易日为卖超104.14亿台币。 本周/下周全球重要经济事件与数据包括： 8/1(五)：7月美国非农就业岗位；美国Markit制造业PMI7月终值；美国密西根大学消费者信心指数7月终 值；美国7月供应管理协会(ISM)制造业指数。 8/4(一)：欧元区8月Sentix投资者信心指数；英国7月Markit/CIPS建筑业PMI；欧元区6月生産者物价指数 (PPI)；美国7月纽约企业活动指数；美国7月就业趋势指数。 8/5(二)：台湾7月消费者物价指数(CPI)；欧元区、德、法、英、意7月服务业和综合PMI；台湾7月底外汇 存底；欧元区6月零售销售；美国7月Markit服务业和综合PMI终值；美国6月工厂订单和6月耐久财订单修正值 ；美国7月IBD消费者信心指数；美国7月ISM非制造业指数。 8/6(三)：德国6月工业订单；英国6月工业生産和制造业産出；美国和加拿大6月国际贸易收支；日本7月 外汇储备。 8/7(四)：德国6月工业生産；法国6月贸易收支；台湾7月出口；美国一周初请失业金人数；美国6月消费 者信贷；日本7月银行放贷和6月经常帐；英国央行公布利率决议；欧洲央行(ECB)管理委员会会议，会后将公 布利率决议并举行记者会；日本央行货币政策会议(至8日)。 8/8(五)：中国7月进出口贸易数据；日本7月服务业景气判断指数；德国6月贸易收支；英国6月贸易收支 ；美国第二季非农生産率和单位劳工成本；美国6月趸售(批发)库存和销售；日本央行公布政策决定。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.069 30.040 29.994-30.069 30.045 12.04 9.08 元太外汇经纪公司 30.066 30.037 29.995-30.066 30.042 4.27 3.29 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.025/0.035 0.010/0.020 美元/台币六个月期 -0.085/-0.060 -0.110/-0.090 (完)