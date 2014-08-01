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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 16:36 BJT

更新版 1-新债招标：中国进出口行两期债结果低于预期，追随现券续好脚步

* 进出口行三及七年债结果低于预期

* 追随现券收益率续降脚步

* 投标倍数属中等水平 (新增市场评论等内容)

路透上海8月1日 - 中国进出口银行周五下午招标的两期债，结果低于预测均值4-5个基点(bp)。因二级市场收益率继续下行，带动一级表现超预期。不过投标倍数方面，则属于较为中性水平，热情程度一般。

中国债券信息网发行快报显示，进出口行招标的三年期固息债，加权中标利率为4.69%，七年期增发债，加权中标收益率5.0678%。此前市场对二者的预测均值分别为4.73%和5.12%。

上海一银行交易员称，今日新债结果走低，应该主要是受二级继续向暖带动。“今天(二级现券)利率下的蛮多的。”

周四公开市场14天期正回购利率下行引发的乐观预期，带动二级市场现券收益率今日继续下行。其中三年以上政策性银行金融债收益率续跌约5-6个bp。

业内人士并透露，三年和七年期固息债边际利(收益)率分别为4.72%和5.0988%，投标倍数依次为2.49倍和2.50倍。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，三年和七年期最新收益率为4.7764%和5.1758%。

今日招标两期债为进出口行今年第47及48期债。其中第48期为30期 的增发债，票面利率4.85%。

具体发行条款如下：

47期 48期(30期增发)

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招标规模上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 三年固息 七年固息

招标时间 8月1日14:00-15:00 8月1日14:00-15:00

中标方式 多重利率中标(美国式) 多重价格中标(美国式)

缴款日 8月5日 8月5日

起息日 8月5日 5月13日

发行期 8/1-8/5 8/1-8/5

上市日 8月11日 8月11日

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.10%

-------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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