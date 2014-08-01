更新版 1-新债招标：中国进出口行两期债结果低于预期，追随现券续好脚步

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
* 进出口行三及七年债结果低于预期
* 追随现券收益率续降脚步
* 投标倍数属中等水平 (新增市场评论等内容)
路透上海8月1日 - 中国进出口银行周五下午招标的两期债，结果低于预测均值4-5个基点(bp)。因二级市场收益率继续下行，带动一级表现超预期。不过投标倍数方面，则属于较为中性水平，热情程度一般。
中国债券信息网发行快报显示，进出口行招标的三年期固息债，加权中标利率为4.69%，七年期增发债，加权中标收益率5.0678%。此前市场对二者的预测均值分别为4.73%和5.12%。
上海一银行交易员称，今日新债结果走低，应该主要是受二级继续向暖带动。“今天(二级现券)利率下的蛮多的。”
周四公开市场14天期正回购利率下行引发的乐观预期，带动二级市场现券收益率今日继续下行。其中三年以上政策性银行金融债收益率续跌约5-6个bp。
业内人士并透露，三年和七年期固息债边际利(收益)率分别为4.72%和5.0988%，投标倍数依次为2.49倍和2.50倍。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，三年和七年期最新收益率为4.7764%和5.1758%。
今日招标两期债为进出口行今年第47及48期债。其中第48期为30期 的增发债，票面利率4.85%。
具体发行条款如下：
47期 48期(30期增发)
-------------------------------------------------------
招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 三年固息 七年固息
招标时间 8月1日14:00-15:00 8月1日14:00-15:00
中标方式 多重利率中标(美国式) 多重价格中标(美国式)
缴款日 8月5日 8月5日
起息日 8月5日 5月13日
发行期 8/1-8/5 8/1-8/5
上市日 8月11日 8月11日
基本承销额 无 无
承揽费 0.05% 0.10%
-------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五