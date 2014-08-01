中国票据市场：转贴利率本周延续跌势，但资金成本料限制下行空间

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透上海8月1日 - 中国票据市场本周转贴利率延续跌势，资金面整体转好令收票需求随之复苏，尽管本周银行面临月末时点考核，但仍有机构积极收票并推动成交价走低。
不过交易员并表示，银行资金成本相对于转贴利率的跌幅相对有限，同期限资金收票甚至已近无利可图，不少银行无奈选择期限错配以保证盈利，若资金价格短期内没有松动，料限制票据利率的下行空间。
“这周价格还是不断往下走，今天月初已经有人4.75-4.80%报价收了，前几天（7月末）还有人有额度，收票撑规模。”上海一银行交易员称。
他指出，由于对8月资金面普遍预期宽松，月初收票需求料仍会较为旺盛，不过以目前一些银行的资金成本，收票的利差已经相当小，通过短期限资金配置票据资产才有获利空间。
“有些行（六个月）的资金成本4.7-4.8%，高的到5%，一个月的4.4%左右，错配才能盈利，风险肯定有，不过现在市场环境还不错，为了赚快钱也只能这么做了，”他表示。
银行间资金市场周五仍未脱供需基本平衡状态。主要回购利率中，隔夜和七天期均下滑，14天品种在开盘价引领下反弹；当前对短期资金面预期仍偏乐观，预计回购利率还有一定向下空间。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 4.8300/4.7311 4.9841/4.8947 5.3760/5.2710
上周五 4.8355/4.7285 5.0569/4.9633 5.4140/5.3070
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变动 -0.55bp/+0.26bp -7.28bp/-6.86bp -3.80bp/-3.60bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.8108%，上周五报在4.8355%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五