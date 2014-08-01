中国票据市场：转贴利率本周延续跌势，但资金成本料限制下行空间

路透上海8月1日 - 中国票据市场本周转贴利率延续跌势，资金面整体转好令收票需求随之复苏，尽管本周银行面临月末时点考核，但仍有机构积极收票并推动成交价走低。

不过交易员并表示，银行资金成本相对于转贴利率的跌幅相对有限，同期限资金收票甚至已近无利可图，不少银行无奈选择期限错配以保证盈利，若资金价格短期内没有松动，料限制票据利率的下行空间。

“这周价格还是不断往下走，今天月初已经有人4.75-4.80%报价收了，前几天（7月末）还有人有额度，收票撑规模。”上海一银行交易员称。

他指出，由于对8月资金面普遍预期宽松，月初收票需求料仍会较为旺盛，不过以目前一些银行的资金成本，收票的利差已经相当小，通过短期限资金配置票据资产才有获利空间。

“有些行（六个月）的资金成本4.7-4.8%，高的到5%，一个月的4.4%左右，错配才能盈利，风险肯定有，不过现在市场环境还不错，为了赚快钱也只能这么做了，”他表示。

银行间资金市场周五仍未脱供需基本平衡状态。主要回购利率中，隔夜和七天期均下滑，14天品种在开盘价引领下反弹；当前对短期资金面预期仍偏乐观，预计回购利率还有一定向下空间。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.8300/4.7311 4.9841/4.8947 5.3760/5.2710

上周五 4.8355/4.7285 5.0569/4.9633 5.4140/5.3070

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变动 -0.55bp/+0.26bp -7.28bp/-6.86bp -3.80bp/-3.60bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.8108%，上周五报在4.8355%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。