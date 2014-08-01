《技术分析》中国股市沪综指逼空上涨后调整压力将释放

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
作者 曾祥进
路透北京8月1日 - 中国股市沪综指 连续第二周上涨，多头通过盘中高举高打成功引发逼空走势，市场整体氛围持续趋暖。技术面显示，股指连续上涨过程中成交量开始出现背离，各技术指标均进入超买区后现转弱迹象，调整压力明显加大，后市高位震荡后有快速回落可能。
中长线看，7月收盘月线对此前5个月的低位平台形成明显突破，股指震荡平移数月后亦向上突破五年来形成的下跌通道上轨，技术上惟需要通过调整回抽2,080-2,150区域以夯实中长期底部，后市尚有一个宽幅震荡的过程。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (here)
沪指在上周收至年线上方后，本周快速通过2,140点中线压力位，激发市场追涨情绪并成功逼空短线买盘入场，市场预期得到很大扭转。
均线系统显示，短线大盘处强势中，但股指上升速度急促，基础不稳，2,200点上方面临获利和套牢盘双重卖压，随时可出现集中释放，料高位震荡后仍以回落调整为主，5日均线2,185点下周若有效破位则预示此前的上涨行情将告一段落。
本周一股指再度出现向上跳空缺口，与此前2,105、2,078两个普通型缺口共同形成对大盘的向下牵引，目前年线位于2,095点处，技术上亦有回抽需要。
指标方面，日KDJ进入超买区后即将形成死叉，RSI亦自超买区掉头回落，MACD红柱缩短，均显示短线调整或已开始。
较长期走势(月线图): (here)
沪综指7月出现19个月来最大单月涨幅，此前5个月在2,000点上方形成的平台震荡格局被明显打破，大盘亦在震荡横移数月后突破2009年8月以来形成的中长期下跌通道上轨，中长期技术面得到切实改善。
此外，7月月线一举贯穿各条主要月均线，同时辅以明显放大的成交量，多头意在毕其功于一役以彻底扭转此前积弱已久的市场人气，但升势明显过于急促，上涨基础尚不牢固，对于主要月均线难以形成有效突破，股指中线仍需通过回抽2,080-2,150区间，震荡夯实中长期底部后，才能出现真正的转势行情。（完） (审校 杨淑祯)
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五