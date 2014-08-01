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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 15:56 BJT

金属期市：中国强劲制造业数据支撑铜价

0714 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.2%，报每吨7,131美元，上日近持平。

上海交投最活跃的10月期铜 收高0.2%，报每吨50,530元人民币。

阿根廷未能达成协议避免逾12年来的第二次违约，周三与钉子户债权人的谈判最后没能达成和解，因而影响投资者买入风险资产的意愿。

LME期锌 几无变动，报每吨2,357美元。期锌7月大涨6.5%。

高盛表示，期锌很可能短线回撤，因近期涨势会促使生产商加大产量，而中国因国际价格在高位，不太会增加进口。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/田建华; 审校 蔡美珍)
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