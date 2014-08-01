《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透8月1日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧元持续下跌，看来将接近11月低位1.3300美元，但似乎在100周移动均线1.3350美元略上方寻获支撑。前为低点的1.3475现为阻力，需升穿1.3500，才能上看1.3570，之后续探1.3640。
美元/日圆：美元本周触及4月初以来最高水准，但目前难以大举升逾103.00日圆。目前没有迹象显示将突破过去六个月大区间。阻力位在103.00，之后是104.10，此为4月高位。
欧元兑英镑：持续在0.7900英镑略上方游走，从3月高位拉出的趋势线阻力位目前在0.7980，在升向该水准时可能会有一些轧空行情。欧元必须攻克昨日和上周高位0.7940，才能上看0.7990，并持稳下来。然若低于下行趋势线，那么仍有可能跌向0.7780。(完)
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3381 1.3388 -0.05 -2.65 1.3745
美元/日圆 102.93 102.79 +0.14 -2.25 105.30
欧元/日圆 137.75 137.64 +0.08 -4.76 144.63
美元/瑞郎 0.9092 0.9085 +0.08 +1.84 0.8928
英镑/美元 1.6869 1.6884 -0.09 +1.89 1.6556
美元/加元 1.0920 1.0904 +0.15 +2.82 1.0620
澳元/美元 0.9283 0.9295 -0.13 +4.15 0.8913
新西兰元/美元 0.8485 0.8496 -0.13 +3.40 0.8206
欧元/瑞郎 1.2169 1.2167 +0.02 -0.83 1.2271
欧元/英镑 0.7929 0.7925 +0.05 -4.44 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2174 9.2380 -0.22 +4.18 8.8474
美元/挪威克朗 6.2948 6.2845 +0.16 +3.77 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五