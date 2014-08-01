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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 16:11 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透8月1日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元持续下跌，看来将接近11月低位1.3300美元，但似乎在100周移动均线1.3350美元略上方寻获支撑。前为低点的1.3475现为阻力，需升穿1.3500，才能上看1.3570，之后续探1.3640。

美元/日圆：美元本周触及4月初以来最高水准，但目前难以大举升逾103.00日圆。目前没有迹象显示将突破过去六个月大区间。阻力位在103.00，之后是104.10，此为4月高位。

欧元兑英镑：持续在0.7900英镑略上方游走，从3月高位拉出的趋势线阻力位目前在0.7980，在升向该水准时可能会有一些轧空行情。欧元必须攻克昨日和上周高位0.7940，才能上看0.7990，并持稳下来。然若低于下行趋势线，那么仍有可能跌向0.7780。(完)

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3381 1.3388 -0.05 -2.65 1.3745

美元/日圆 102.93 102.79 +0.14 -2.25 105.30

欧元/日圆 137.75 137.64 +0.08 -4.76 144.63

美元/瑞郎 0.9092 0.9085 +0.08 +1.84 0.8928

英镑/美元 1.6869 1.6884 -0.09 +1.89 1.6556

美元/加元 1.0920 1.0904 +0.15 +2.82 1.0620

澳元/美元 0.9283 0.9295 -0.13 +4.15 0.8913

新西兰元/美元 0.8485 0.8496 -0.13 +3.40 0.8206

欧元/瑞郎 1.2169 1.2167 +0.02 -0.83 1.2271

欧元/英镑 0.7929 0.7925 +0.05 -4.44 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2174 9.2380 -0.22 +4.18 8.8474

美元/挪威克朗 6.2948 6.2845 +0.16 +3.77 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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