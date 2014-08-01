《路透晚报》--8月1日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：美国利率前景打压日经指数创一周收盘低位，然索尼跳涨

日本股市日经指数周五跌至一周低位，因市场担忧美国可能较预期更早上调利率，但索尼等公司公布强劲业绩，限制了跌幅。日经指数收低0.6%至15,523.11点，为7月25日以来最低收盘水准。该指数本周累计上涨0.4%，连续第三周周线上扬。东证股价指数跌0.6%至1,281.30点，JPX日经400指数亦跌0.6%至11,659.44。

--中国股市：沪综指因获利回吐压力收盘下跌，短期料将延续调整

中国股市沪综指收跌，但本周仍录得近3%的周涨幅。分析师指出，在大盘前期连续上涨后，累积的获利盘不少，今日大盘一度冲破2,200点整数关口；不过后继乏力，金融地产有色等近期领涨板块大面积回调，料短期大盘还将延续调整。

沪综指收报2,185.303点，跌16.259点或0.74%，本周该指数累计上涨2.76%；上证A股今日成交1,517亿元人民币，上交易日为1,323亿元。沪深300指数收报2,329.402点，跌0.89%。

--香港股市：恒生指数收低结束八连涨，长江实业领跌

香港股市收低，尾随海外股市跌势，地产股长江实业领跌，今日稍晚将有美国就业数据公布。恒生指数收低0.9%，至24,532.43点，为九个交易日以来首次收跌，且创逾三周来最大单日跌幅。恒生国企指数下跌1.3%。

--全球汇市：美元指数徘徊于10个月高点，美国非农就业数据众所瞩目

美元在10个月高点附近游走，连续第三周走强，暗示一年多来低波动、低成交量及低交易报酬的走势或将告终，而今日稍晚将迎来美国的非农就业数据。美元指数小涨至81.51，略低于10个半月高点81.573。欧元近持平为1.3382美元。美元升逾0.1%至102.95日圆。

--欧元债市：希腊公债收益率下滑，投资者预计穆迪会上调该国评级

希腊公债收益率下跌，价格表现小幅胜过其他低评级欧元区公债，因投资者预计今日稍晚穆迪会上调希腊评级。穆迪当前对希腊的评级是投机等级的Caa3，为欧元区各国最差。穆迪定于周五检讨希腊评级，若有评级声明，也将在市场收盘后公布。希腊10年期公债收益率下跌2基点至6.04%，不同于其他较低评级债券上涨1至4个基点的升势。

--国际油市：布兰特原油跌破106美元，因市场供过于求

布兰特原油持于每桶106美元附近，充裕供应继续拖累油价。布兰特原油7月录得2013年4月来最大月度跌幅。分析师预计今年全球石油产量将超出需求，而非洲和欧洲已经出现供应过剩。0822GMT，布兰特原油小跌0.02美元至每桶106.00美元，上个月跌幅达5.6%。美国9月原油跌0.41美元至每桶97.76美元。

--金属期市：中国强劲制造业数据支撑铜价

伦敦期铜获得支撑，因数据显示中国制造业活动扩张，预示良好的需求前景，安抚了市场因美股挫低而产生的紧张情绪。0826GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.2%，报每吨7,128美元左右，上日近持平。上海交投最活跃的10月期铜收高0.2%，报每吨50,530元人民币。

--全球金市：现货金接近六周低点，料连续第三周下跌