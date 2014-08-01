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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 16:09 BJT

《全球汇市》美元指数徘徊于10个月高点，美国非农就业数据众所瞩目

尽管这一增速低于6月的28.8万个，但这将是就业岗位连续第六个月增长20万个以上，为1997年以来最长纪录。

渣打银行新加坡的外汇研究部门全球主管Callum Henderson说：“如果高于25万，我认为这是一个令人感到意外强劲的门槛。”

他表示，这样的结果可能提振美元兑日圆达到103.50-104.00左右的水平。不过他还表示，渣打预计非农就业岗位的增幅将低于20万，美元兑日圆回落至102.50左右。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3382 1.3388 -0.04 -2.64 1.3745

美元/日圆 102.95 102.79 +0.16 -2.23 105.30

欧元/日圆 137.78 137.64 +0.10 -4.74 144.63

美元/瑞郎 0.9091 0.9085 +0.07 +1.83 0.8928

英镑/美元 1.6868 1.6884 -0.09 +1.88 1.6556

美元/加元 1.0920 1.0904 +0.15 +2.82 1.0620

澳元/美元 0.9283 0.9295 -0.13 +4.15 0.8913

新西兰元/美元 0.8487 0.8496 -0.11 +3.42 0.8206

欧元/瑞郎 1.2166 1.2167 -0.01 -0.86 1.2271

欧元/英镑 0.7931 0.7925 +0.08 -4.41 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2156 9.2380 -0.24 +4.16 8.8474

美元/挪威克朗 6.2890 6.2845 +0.07 +3.67 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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