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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 16:11 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶大跌3.2%，但本周周线收高

指标期胶一度下跌3.2%至205.3日圆，创下7月29日以来的最低。

不过指标期胶本周上涨2%，录得6月20日以来的最大单周涨幅。

一位交易员说：“TOCOM期胶下跌与股价下滑走势一致，这在周末前激发卖盘。不过TOCOM橡胶仍录得周线涨幅，因油价提供支撑。”

日本股市日经指数周五跌至一周低位，因市场担忧美国可能较预期更早上调利率，但索尼 等公司公布强劲业绩，限制了跌幅。日经指数收低0.6%至15,523.11点，为7月25日以来最低收盘水准。该指数本周累计上涨0.4%，连续第三周周线上扬。

布兰特原油周五持于每桶106美元附近，充裕供应继续拖累油价。布兰特原油7月录得2013年4月来最大月度跌幅。分析师预计今年全球石油产量将超出需求，而非洲和欧洲已经出现供应过剩。

交易员表示，在200日圆处寻获坚实的支撑后，下周TOCOM橡胶将反弹。不过预计将陷在窄幅区间内，因210日圆是强大的阻力位。

上海期交所1月期胶 跌280元人民币，收于每吨15,485元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)9月橡胶合约 最新报每公斤170.2美分，跌1.4美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/王洋; 审校 戴素萍)
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