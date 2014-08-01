路透调查：金融机构固定收益部门预期中国8月资金宽松，债市谨慎乐观

路透上海8月1日 - 2014年第八期汤森路透中国固定收益市场展望调查的参与机构预期，央行8月将继续维持存款基准利率及准备金率不变。中国国务院多措并举降低社会融资成本，定向宽松政策持续，欧洲经济复苏步伐缓慢，阿根廷债务违约和乌克兰危机继续发酵，债市乐观情绪仍有支撑。

不过，美联储加息时间可能提前，中国PMI等宏观先行指标显示经济走好，且信用债领域风险事件时有发生，对债市的未来表现将形成制约。

调查结果显示，98%的参与机构认为，央行8月仍将维持3%的一年期存款基准利率不变，较上月展望时略降。

同时，今年8月全月银行间隔夜及七天期质押式回购加权平均利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为3.0335%、3.6563%和4.7264%，分别较7月全月实际均值低21个基点(bp)、20个bp和2个bp。

中国央行2012年曾两度降息，并两次调降存准率，但2013年则保持按兵不动。

中国央行在本周四的公开市场操作中，时隔三个半月重启14天期正回购，取代28天品种，且中标利率从之前的3.80%，下降到3.70%。

调查并显示，8月末10年期国债收益率估值料为4.24%，较7月末实际值下降3个基点(BP)。

2014年第八期展望调查共有50家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行 、农业银行 、中国银行 和建设银行 等19家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券 等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构10家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完) (发稿 徐永；审校 林高丽)