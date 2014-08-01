路透调查：金融机构固定收益部门预期中国8月资金宽松，债市谨慎乐观

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透上海8月1日 - 2014年第八期汤森路透中国固定收益市场展望调查的参与机构预期，央行8月将继续维持存款基准利率及准备金率不变。中国国务院多措并举降低社会融资成本，定向宽松政策持续，欧洲经济复苏步伐缓慢，阿根廷债务违约和乌克兰危机继续发酵，债市乐观情绪仍有支撑。
不过，美联储加息时间可能提前，中国PMI等宏观先行指标显示经济走好，且信用债领域风险事件时有发生，对债市的未来表现将形成制约。
调查结果显示，98%的参与机构认为，央行8月仍将维持3%的一年期存款基准利率不变，较上月展望时略降。
同时，今年8月全月银行间隔夜及七天期质押式回购加权平均利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为3.0335%、3.6563%和4.7264%，分别较7月全月实际均值低21个基点(bp)、20个bp和2个bp。
中国央行2012年曾两度降息，并两次调降存准率，但2013年则保持按兵不动。
中国央行在本周四的公开市场操作中，时隔三个半月重启14天期正回购，取代28天品种，且中标利率从之前的3.80%，下降到3.70%。
调查并显示，8月末10年期国债收益率估值料为4.24%，较7月末实际值下降3个基点(BP)。
2014年第八期展望调查共有50家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行 、农业银行 、中国银行 和建设银行 等19家。
证券类参与机构仍为中金公司和中信证券 等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构10家。
汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完) (发稿 徐永；审校 林高丽)
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五