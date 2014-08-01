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货币新闻 | 2014年 8月 1日 星期五 16:16 BJT

香港股市：恒生指数收低结束八连涨，长江实业领跌

长江实业上日收盘创纪录高位，今日挫跌4.7%。中国海外发展 跌2.3%，此前该公司对地产行业未来挑战发出警告。(完)
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