《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--8月1日

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透香港8月1日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:10时,1港元=0 .79729人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 6.95 5.33 1.64 南玻 7.28 5.67 1.61 深康佳 5.17 3.12 2.08 ST中华 6.03 2.72 2.78 深深宝 7.00 6.85 1.28 深华发 8.03 3.80 2.65 深赤湾 13.09 11.90 1.38 招商地产 12.20 13.28 1.15 特力 10.03 6.29 2.00 飞亚达 8.64 6.37 1.70 一致药业 48.00 39.32 1.53 深深房 4.12 2.97 1.74 ST盛润 6.84 5.87 1.46 深南电 4.12 2.60 1.99 深纺织 8.39 6.06 1.74 方大集团 8.48 4.05 2.63 深赛格 4.83 2.94 2.06 宝石 7.63 5.04 1.90 小天鹅 11.45 10.97 1.31 粤高速 3.27 2.59 1.58 晨鸣纸业 4.20 3.73 1.41 ST珠江 4.82 3.01 2.01 美菱电器 4.99 4.98 1.26 大冷股份 9.98 7.24 1.73 粤电力 4.76 4.67 1.28 佛山照明 9.22 6.50 1.78 江铃汽车 29.89 30.86 1.21 沙隆达 12.35 9.45 1.64 苏常柴 7.88 4.74 2.09 威孚高科 25.58 26.08 1.23 古井贡酒 21.75 19.51 1.40 ST东海 5.57 4.86 1.44 长安汽车 13.27 16.98 0.98 京东方 2.27 2.26 1.26 鲁泰 8.94 10.89 1.03 本钢板材 5.29 2.76 2.40 张裕 26.73 21.82 1.54 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊)
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五