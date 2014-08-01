欧元债市：希腊公债收益率下滑，投资者预计穆迪会上调该国评级

尽管葡萄牙最大银行面临问题，但穆迪仍调升葡萄牙评等一个级距，引发外界揣测对希腊也会有类似的动作。

希腊10年期公债收益率 下跌2基点至6.04%，不同于其他较低评级债券上涨1至4个基点的升势。

“穆迪仍落后于其他评等机构，因此很有可能对希腊最多补调升2个级距，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann表示。“对市场来说，这不会是个大意外，但正式的确认，总会让一些投资者在增持(希腊债券)部位上感到更加放心。”

意大利 和西班牙 10年期公债收益率上涨4个基点，分别报2.73%和2.55%。