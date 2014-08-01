投行观点：国际市场波动性料回升，利好日本、中国等亚洲股市--美银美林

中国个股：艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
路透北京8月1日 - 投资银行美银美林最新研究报告称，美国经济的复苏和利率上行，预计会使国际市场波动性在未来几个月中回升，同时也会推高美国国债收益率，并利好日本、中国和韩国股市。
美银美林认为，国际市场波动性有可能受几方面因素刺激催化而在未来半年内跳升。如可能引发“利率震荡”的宏观经济事件，像美国就业数据大幅改善和/或房地产/银行信贷/小企业活动出现自我强化式上升的信号。
其次是可能引发“信贷震荡”的金融市场事件，如强制去杠杆，高收益债、欧洲外围国家及新兴债务出现抢购、供不应求的状况等；最后是可能引发“经济增长震荡”的地缘政治风险。
报告并称，市场对于未来几个月美元利率上行、国债收益反弹可能引起股市下跌较为关切，这可能会促使其转而寻求非相关性投资机会。
而近期上涨的日本、中国和韩国股市将会受益。它们在标准普尔500指数（SPX）正相关性最低的十大国际股票市场中名列前茅，同时又与30年美国国债收益率正相关性最强。
报告并认为，中国经济面出现众多利好信号，加之股票市场估值处于低位，都促成中国股市最近的反弹。尤其是金融股，中国金融股市净率与国际金融股的比率正处于逾九年以来的低位。
中国股市沪综指周五收跌，但本周仍录得近3%的周涨幅。分析师指出，在大盘前期连续上涨后，累积的获利盘不少，今日大盘一度冲破2,200点整数关口，不过后继乏力，金融地产有色等近期领涨板块大面积回调。料短期大盘还将延续调整。 （完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
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路透上海5月4日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.22%至92.92；SDR篮子指数微升至94.25，BIS篮子指数升至93.82。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.02%，SDR篮子指数跌1.31%，BIS指数跌2.52% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8957 -65 欧元 7.512 228 日圆 6.1208 330 港元 0.8862