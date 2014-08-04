重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(7月28日-8月1日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期 本周累计收高0.19%。由于购汇减少、净结汇增多，本周 头四天人民币持续上涨，市场预期也渐向升值倾斜，周内一度触及6.1705的四个半月新高， 市场价与中间价点差也缩窄至不足百点。而国际美元强势，及人民币连续升值后出现的购汇 需求，使即期于周五稍做回落。预计短期内市场交投还会保持谨慎，并关注客盘方向。 [CN Y/CN] 公开市场操作: --中国央行周四公开市场操作再度变阵，时隔三个半月，重启14天正回购取代28天品种， 且中标利率降低10个基点。业内人士认为，正回购利率下行存引导短期资金价格回落的意图 ，这与缓解企业融资成本过高的宏观背景一脉相承。 但在总量调控中，本周转向净回笼110亿元人民币，打破已持续11周的单周净投放格局 。机构猜测保持适度流动性的基调应未变，净回笼重现料与近期结汇意愿较强、本月新增外 汇占款可能反弹有关，但这一推论有待更多数据支持。 受访者并表示，本次正回购期限缩短，利率下降，但不代表货币政策释放松动信号，当 下国内经济企稳迹象更加稳固，外部亦在复苏中，所以短期中国货币政策闪展腾挪但进一步 放松的需求下降。 债市: --中国银行间债市周初在股债跷跷板效应叠加央行正回购重启影响下，现券略显承压，但 随着周四公开市场意外变阵，出手14天期限品种并同时放量操作，且调降回购利率，彰显监 管层调低融资成本意图，助推市场乐观情绪，买气逐渐活络，收益率小幅走低。而宏观数据 延续向好态势对债市影响暂不明显，市场关注后续央行进一步动向。 票据: --中国票据市场当周转贴利率延续跌势，资金面整体转好令收票需求随之复苏，尽管本周 银行面临月末时点考核，但仍有机构积极收票并推动成交价走低。 不过交易员并表示，银行资金成本相对于转贴利率的跌幅相对有限，同期限资金收票甚 至已近无利可图，不少银行无奈选择期限错配以保证盈利，若资金价格短期内没有松动，料 限制票据利率的下行空间。 股市: --本周沪综指 震荡上涨，累计周升幅为2.76%。最新数据释放经济企稳信号，而沪 港通等利好预期支撑大盘继续反弹，不过大盘冲至2,200点附近时后续乏力，获利回吐压力 显现，周五沪综指出现回调。 期市: --上海期铜当周高位震荡，主力合约累计下跌0.8%。因印尼出口供应前景有所改善，以及 本周有较重要经济数据公布，铜市出现高位调整，沪铜主力10月期约 周五收报50,53 0元。 --上海期金当周先扬后抑，本周重要事件较多，包括美联储政策会议、美国公布重量级经 济数据，在周初的短暂观望期过后，金价还是受经济乐观情绪的打压破局下行。上海期金主 力1412合约 周五收报256.60元，当周下滑0.74%。(完) (整理 吴芳/林琦/边竞/李然; 审校 曾祥进)