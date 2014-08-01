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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 17:43 BJT

中国个股：宝钢股份董事长何文波辞职，因工作另有安排

路透上海8月1日 - 中国最大钢铁企业之一的宝山钢铁股份有限公司 周五刊登公告称，公司董事长何文波已向董事会递交辞职报告，因工作另有安排，他提出辞去公司董事长和董事职务。

公告称，何文波的辞职自辞职报告送达董事会时生效，他的辞职不会影响公司正常的生产经营，公司将尽快按相关程序选举产生公司董事长。

宝钢股份周五收报4.41元，涨0.09元或2.08%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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