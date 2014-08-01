更新版 1-人民币衍生品：三家外资行已与中国企业客户开展人民币期权新业务

(新增德意志银行开展人民币期权情况及评论)

路透北京8月1日 - 随着人民币外汇衍生产品业务的相关新规于周五生效，今日已有三家外资银行率先和境内中国企业客户成交了第一批新型人民币外汇期权组合产品。渣打银行 （中国）、汇丰银行 （中国）、德意志银行 （中国）成为在岸市场上首批推出此类产品的外资银行。

渣打银行 （中国）、汇丰银行 （中国）、德意志银行（中国）周五宣布，已同多家中国企业客户成交了第一批在岸新型的人民币外汇期权组合产品。

德意志银行（中国）新闻稿表示，已为蒙牛乳业 及其它在化工、煤碳、农业和制造业等领域从事进出口业务的客户完成了多笔人民币期权交易。部分客户在新规下采用最新的衍生品交易以享受更灵活的行权方式及降低风险系数。

该行中国区环球市场部总经理李民宏表示,“当前的外汇市场双向波动比以往任何时候都要突出，中国企业需要有效的工具来降低整体货币风险。放松部分限制会给企业提供更多元化和便捷的套保结构来合理管控风险，同时也能为形成更为有效的货币市场做出贡献 。”

今年6月底，中国外管局发出《银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定》的通知，支持银行增加外汇期权和掉期互换等外汇产品，意在助力客户规避汇率风险，并支持外贸的稳定发展。该通知将自本周五施行。

通知称，银行可根据企业客户的真实需求，为客户办理包括两个或多个期权的组合业务。由此，中国外汇期权市场终于能够迈开两条腿走路，即银行可在普通欧式期权和实需交易前提下，对客户开展买入或卖出以及组合等多样化期权业务。

汇丰中国董事总经理兼环球资本市场总监宋跃升表示,“自新规发布以来，我们的很多企业客户都表达了希望办理期权组合产品业务的意愿。”

他并称，随着人民币国际化的推进以及更多内地企业”走出去“，客户对于人民币汇率避险工具的需求正在迅速增长。新的政策给境内企业管理财务风险提供了更多的金融工具选择，同时鼓励银行开展包括人民币组合式期权在内的多元化业务。

渣打银行提供的新闻稿显示，此次成交的新型人民币外汇期权组合产品由普通欧式期权组成，客户通过和渣打银行同时买入和卖出多个期权的组合，对起外汇敞口进行风险管理，并可开展多样化的交易策略。

渣打中国金融市场部总监叶长远表示，渣打亦在有序地开发人民币新产品，为客户提供更丰富灵活的人民币外汇风险管理方案。