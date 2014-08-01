《中国债市每日综述》现券一二级市场联袂走暖，央行正回购利率下调续发酵

* 现券一二级联袂走暖，央行正回购利率下行持续发酵

* IRS亦小幅走低，宽松资金面亦提供助益

* 官方及汇丰PMI数据显示经济向好，但对市场影响偏弱

* 市场待央行公开市场操作进一步提供明确方向

路透上海8月1日 - 中国银行间市场周五现券收益率继续小幅走低。交易员表示，昨日央行公开市场正回购利率意外调降持续发酵，现券买气仍旺，金融债收益率继续走低近5-6bp(基点)，同时今日进出口行两期新债招标结果亦显示需求向好，债市一二级市场联袂走暖。

他们并认为，今日宏观数据对市场影响偏弱，而短期债市暖势可持续性如何尚不好判断，虽然8月份资金面预期平稳，但是央行公开市场进一步操作仍很关键，有望提供更多指引。

"今天(收益率)下的挺多的吧，4-6个bp，口行结果出来后，又下了一点，“上海一银行交易员表示，”市场情绪在这摆着,基本上一边倒，主要是昨天正回购利率下调太意外了。“

央行周四公开市场操作再度变阵，时隔三个半月，重启14天正回购取代28天品种，且中标利率降低10个基点。业内人士认为，正回购利率下行存引导短期资金价格回落的意图，这与缓解企业融资成本过高的宏观背景一脉相承。

上海另一银行交易员表示，感觉今天的现券市场就是公开市场操作调整行情的延续，同时也不排除一些机构预期8月份资金面宽松以及一级供给压力较小的波段操作。

进出口银行周五下午招标的两期债，结果低于预测均值4-5个基点(bp)。因二级市场收益率继续下行，带动一级表现超预期。不过投标倍数方面，则属于较为中性水平，热情程度一般。

而今日官方及汇丰PMI数据对市场影响甚微。对此，华北另一银行交易员认为，现在央行的稍微一点动作，就能改变市场走势，根本不是经济增速、物价、 PMI等宏观数据能够指引市场走势的。

“现在大家关注的点，只有央行动作了，未来走势真看不清了，”他称。

中国7月官方和汇丰制造业PMI双双创下数月高点，制造业稳中向好趋势更加明显，尤其小企业PMI回升明显成为亮点。分析人士认为，经济增长由落转稳态势已全面形成，未来还会继续保持一段时间；随着稳增长政策的进一步落实，以及定向宽松政策的延续，全年应能完成7.5%左右增长目标。

银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五小幅下行；交易员认为，7月官方和民间制造业PMI显示国内经济企稳迹象更加稳固，但对市场影响微弱，而昨日公开市场正回购利率回落及资金面宽松促IRS续降。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 今日收报93.312元，较上日结算价涨0.146元，或0.16%。剩余期限约4.46年的国开行固息债140202最新报价在 4.8550%，上日尾盘在4.9100%。

**资金预期偏乐观料仍有向下空间**

银行间资金市场周五仍未脱供需基本平衡状态。主要回购利率中，隔夜和七天期均下滑，14天品种在开盘价引领下反弹；当前对短期资金面预期仍偏乐观，预计回购利率还有一定向下空间。

交易员并指出，月初流动性状况整体略向好，但供需结构略显矛盾，需求集中在隔夜品种，而供给方在资金预期较好的情况下，更愿意融出七天和14天的资金，因当前价格更有吸引力。

“比昨天好一点，但还不算是很松，昨天大行没怎么出钱，今天就好一些了，”上海一银行交易员称。

华东一银行交易员谈到，今日盘初资金状况一般，不过之后逐步转好，相对而言隔夜不太好借，七天和14天品种需求倒不是太强。

她并谈到，最近隔夜和七天回购开盘仍有大行定价的身影浮现，在开盘价相对稳定的情况下，又没有力量主动推动资金价格，因此显得下行乏力；不过如果资金面进一步向好，回购利率仍会有下行空间。

此外，今日起Shibor提前至9:30发布，因其定价时间仍晚于回购开盘，因此暂时仍更多参考回购利率的走向。

上述上海的银行交易员表示，之前的Shibor报价大家就是跟着回购利率报的，现在时间尽管提前了，短期看对价格形成的影响也不会太大。

周五为上海银行间同业拆放利率(Shibor)提前至9:30发布的首日，当日Shibor报价平稳，隔夜、七天和三个月品种均略跌，其中七天期跌幅稍大。

为进一步发挥Shibor对市场利率引导作用，中国货币网周四刊登新闻稿显示，自8月1日(周五)起将Shibor发布时间由上午11:30调整为上午9:30。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,180.30亿元，较上日的8,928.73亿元略增；其中，隔夜品种成交7,957.99亿元，上日为7,538.21亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2029 3.2325 -2.96 7,957.99

七天 3.8983 4.0205 -12.22 1080.05

14天 4.2657 4.0755 +19.02 92.55

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.5000 3.9950 -149.50 2,824.75

七天 3.4700 2.7500 +72.00 411.65

14天 3.7000 3.4150 +28.50 57.04

回购定盘利率

其中:隔夜 3.2300 3.2900 -6.00 --

七天 3.9000 4.0200 -12.00 --

14天 4.2600 3.9300 +33.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.1960 3.2040 -0.80 --

七天 3.9070 3.9800 -7.30 --

三个月 4.7149 4.7215 -0.66 --