更新版 1-台湾货币市场：短率区间高位再走低，提存期最末日资金转宽裕

* 短率高位走低

* 票券商缺口很小，成交区间向低位靠拢

* 下周资金转宽裕

* RP利率持稳 (更新最新拆款数据及利率报价)

记者 高洁如

路透台北8月1日 - 台湾银行间短率周五高位下移，资金调度人士表示，月初的资金情势恢复宽裕，又是提存期的最后一天，资金转为需求方市场，多家银行资金变多，等待午后有资金需求的银行开口，短率高位走低。

资调人士表示，时序入月初，多家银行资金转为平稳至宽裕，缺钱的很少，令提存期最后一日资金情势转为充裕。

〞今天没什么人缺，人家肯收钱我们要谢谢人家呢！〞一位大型银行资金调度人士说。

由于多数银行资金转多，拆款高位迅速走滑，隔拆高位仅有0.40%，上日在0.41%；一周拆款利率高位在0.45%，也低于上日高位0.48%。

展望下周，他们认为，由于转入月初、期初，资金水位料能充裕，注意现金股利发放后对货币市场及外汇市场的资金流动变化。

根据路透初步统计，今年上市柜公司发放最大额现金股利企业为台积电 ，高达777.86亿台币的现金股利，将于8月6日发放。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.389%；今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，上日区间在0.380-0.480%。

**短票利率较集中区间低位**

短票市场方面，票券商说，月底的缺口安排很少，而且转为月初银行资金调度宽裕很多，市场并不缺钱。

〞今天缺口很小，拆款和短票利率都有下来，〞一家大型票券商表示。

与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交0.59%-0.61%间，区间低位较集中，区间大致同上日；特定大型金融机构的买票利率则在0.63-0.65%，因资金多缺不一，银行水位开价不同。台湾集保资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率走低至0.597%，结束升势，周三为0.605%。

台湾央行周五公布，共发行1,085亿台币存单，与今日存单到期金额1,081亿相较，存单发行余额增4亿。

下周存单到期金额1兆2,015.5亿台币，资金到期情况分别为周一3,100.5亿、周二935.5亿台币、周三1,016亿台币、周四3,346亿台币以及周五3,617.5亿台币。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为819亿台币，至周日累积超额准备为3,783亿台币、加计前期1%的超额准备为4,763亿台币。

**RP利率回稳**

债券市场附买回(RP)利率明显回稳。时序重回月初令市场资金供应平顺，特别是投信端月初申购款有序增加，债RP买气回温，利率回到7月底前的平稳区间。

展望下周，资金调度人士指出，下周虽有公债交割及台积电 大额股利发放的变数，但是衡量近来银行端的资金供应量不小，预料对RP市场的影响有限，利率也不会有明显变动。

〞投信开始有一些申购款...从股市来parking(停泊)的也有一些，对短钱市场是相对好。〞一证券商交易员说。

虽然对下周资金情势感到安全，但场上交易员明显感受5月以来连续三个月月底的紧缩因素都发酵，月初即对30天左右的债券RP落点先行分散配置，对8月底保持谨慎。而9月底/季底的资金情势则高度警戒，先行因应市场可能重演6月底/季底的高度紧俏市况。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，上日在0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，上日在0.64%，利率均重回7月底前的平稳区间。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%，上日利率高位在0.53%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%，上日高位在0.56%。

今日债券交割有润隆 5亿台币公司债及华立 10亿台币转换公司债。