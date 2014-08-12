重温稿-路透调查：日本第二季GDP环比年率料为负7.1%，近两年来经济首次萎缩

* 第二季GDP环比年率预计为萎缩7.1%，第一季为增长6.7%

* 料为2012年7-9月以来首次萎缩

* 消费税上调后，消费者支出和资本投资都下滑

* 出口疲软打压经济，经常帐料录得赤字

* 经常帐和GDP数据分布于8月8日和13日出炉

路透东京8月1日 - 路透公布的调查显示，4-6月日本经济可能出现近两年来首次萎缩，受消费税上调后消费者支出弱于预期以及制造业产出令人失望拖累。

由于新兴经济体的需求疲软，日本出口依然迟缓，而出口是日本经济主要推动力。

国内生产总值(GDP)数据定于8月13日公布，据路透调查的25位分析师，预计会显示第二季日本经济环比年率为萎缩7.1%。

这将是2012年7-9月以来日本经济首次萎缩。受资本支出意外增长，以及消费税上调前消费者支出强劲提振，第一季日本经济环比年率为成长6.7%。

严重的经济萎缩程度可能加大日本央行再次放宽货币政策的压力，将增添2015年第二度上调消费税计划的变数。

日本第二季经济料较上季萎缩1.8%，第一季为成长1.6%。

根据调查结果，占整体经济比重60%的民间消费可能在第二季下滑了4.3%，因消费税调高之后消费者紧缩支出。这将是2012年7-9月以来首次下滑，而且大于1997年第二季调高消费税时的跌幅。

资本支出预料为下滑3.1%，第一季为成长7.6%。

第二季外部需求对经济的贡献度料为0.8个百分点，第一季则是减损0.3个百分点。

日本6月经常帐可能出现五个月来首见的赤字，因出口复苏放缓，且燃料进口成本增加。