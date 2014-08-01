背景资料：中国地方政府微调房地产政策一览

路透北京8月1日 - 中国房地产市场下行压力沉重，加之中央政府强调今年针对不同城市情况分类调控，部分城市或发出文件，或从执行上对房地产调控政策进行了松绑和微调，以期支撑当地楼市。

截止目前，全国至少已有逾20个城市对房地产政策进行了微调或松绑，不过各地官方层面普遍对此进行了淡化。地方微调政策通常涉及：降低限购门槛，放松非户籍资格审查和购房落户政策；微调公积金政策，提高公积金可贷额度；税收减免、优惠补贴；房价审查，限制降幅等。而四川则最近宣布对金融机构发放首套房贷给予3%的财政补助。

自呼和浩特成为首个明文取消限购的城市后，有关各地限购调整的传言此起彼伏。市场普遍认为多数地方限购政策的调整尚不能对中国房地产走势产生决定性影响，但一线城市对限购的态度令人关注。目前北京、上海、广州、深圳四大一线城市尚未对限购做出根本性调整， 虽有传言，但均被否认，并强调政策不变。

以下为部分城市微调房地产政策一览：

**合肥**

安徽合肥市房地产管理局8月1日宣布，自2014年8月2日起，购房人在本市范围内购买住房（商品住房、二手住房）时，无需提供居民家庭住房信息查询证明。

**四川**

成都市财政局官网7月31日新闻稿显示，四川省财政厅决定，从2014年7月1日至2014年12月31日期间，对金融机构按照国家政策规定向居民家庭在四川省行政辖区内首次购买自住普通商品房提供贷款，且贷款利率不超过（含）人民银行公布的同期贷款基准利率，按金融机构实际发放符合条件贷款金额的3%给予财政补助。

**宁波**

宁波住建委官方微博7月30日宣布，从7月31日起，购买宁波市各县（市）以及鄞州、北仑、镇海、高新区（含商品住房、二手住房），不再需要提供家庭住房情况查询证明；购买海曙、江东、江北中心城区套型在90平方米及以上商品住房，不再需要提供家庭住房情况查询证明；购买海曙、江东、江北中心城区二手住房的不再需要提供家庭住房情况查询证明。

**温州**

浙江温州市住房和城乡建设委员会7月29日宣布，从即日起放开住房限购政策，在房屋交易登记时不再核查现有住房情况，在外温州人和新温州人在温购房享受与温州市户籍居民同等待遇。

同时，温州市还将积极争取金融机构支持，保障商品住房抵押按揭贷款额度，落实首套房贷优惠，为市民购买自住型和改善性住房提供资金支持。

**徐州**

中新网报导援引徐州房管局称，8月1日起，在徐州市区购买商品房不再提供限购查询证明，签订并打印商品房买卖合同时不再需要输入查询证明号码，但是没有下发正式的文件，仅是口头通知。

**杭州**

杭州市住保房管局7月28日晚间在其微博上称，从7月29日零时起，购买本市萧山区、余杭区住房（含商品住房、二手住房）不需提供住房情况查询记录；购买主城区140平方米及以上住房（含商品住房、二手住房）不需提供住房情况查询记录。

**石家庄**

新华社报导，从7月28日起，河北省石家庄市的购房者购房不用再到房管部门开具《购房查询证明》。据称取消限购是上级口头通知的，目前还没有正式通知，但已经开始执行。石家庄市有关部门尚未对此作出回应。

**西安**

新华网报导，自7月28日起，西安正式执行新调整的三项住房政策，根据新规，凡来西安就业、创业的高校毕业生，无住房的可购买一套住房；居民为改善居住条件购房时，不再申报其已拥有的非成套住房、砖混结构住房及60㎡以下的住房；居民家庭对60㎡以下的住房和砖混结构二手住房可根据需要自主购买。

**海口**

据新华视点微博7月23日消息，海口市日前已下发内部文件，从即日起中止执行商品房限购政策，不再要求购房者提供住房套数证明。这份文件由海口市人民政府办公厅下发。

**苏州**

据央视财经微博7月21日消息，苏州园区房产交易中心已取消对90平米以上住房的限购政策，本地人外地人可直接在苏州购买90平米以上房屋。

**济南**

山东齐鲁晚报报导，从7月10日起，济南市的新房与二手房限购政策将全面取消，且本地人和外地人购买均无套数限制。

**呼和浩特**

呼和浩特办公厅6月27日发文，成为全国首个明文取消限购的城市。文件规定，居民购买商品住房（含二手住房）在办理签约、网签、纳税、贷款以及权属登记时，不再要求提供住房套数查询证明。产权登记部门在办理相关业务时，不再对购房人的房屋套数进行查询，并允许外来人口在市区购买成套商品住房（含二手住房）。

购买普通商品住房公积金贷款首付比例调整为30%，住房公积金贷款最高额度为50万元人民币，最长时限为30年。

**郑州**

6月16日，据郑州住房公积金管理中心消息，即日起郑州市民在购买全市100多座楼盘时可申请最高70万元的"组合贷"。根据规定，郑州实施的"组合贷"政策是指市民买房时，既申请公积金贷款，又申请商业贷款，最高可以贷款70万元，首套房首付三成，二套房要首付四成。

**沈阳**

网传沈阳取消限购，本地人和外地人可购多套住房，据部分国内媒体报导，沈阳已有条件放开限购，如本市户籍家庭拥有两套及以上住房在二环内暂停购房的规定，变成以个人为单位。但消息传出后第二日，沈阳官方予以否认，称未取消限购。

今年5月沈阳已提高公积金贷款限额，申请人一方缴存住房公积金，贷款最高限额从30万提升至35万元，申请人及共同申请人双方缴存住房公积金，贷款最高限额从50万提升至55万。

**安徽芜湖**

芜湖于5月底发布通知称，居民购买第二套房时，允许申请贴息贷款；外地调入芜湖人员，也获得市民待遇，支持申请住房公积金贷款。

**杭州**

限制降价。从5月23日起，如果商品房实际成交价低于备案价超过15%，将通过技术手段限制网签。但杭州相关部门强调，出台规定是为了规范商品住房销售价格申报备案行为，促进房地产市场规范有序发展。

**安徽铜陵**

在住房公积金贷款、契税补贴等方面制定了一系列优惠或放松政策，并从5月1日起实施。如规定今年5月1日-12月31日期间，在铜陵市购买家庭唯一普通商品住房(含二手住房)的，由同级财政按房价1%的比例给予契税补贴。单职工家庭最高可申请公积金贷款额度由25万元提高到30万元。

**宁波**

有关部门口头传达放宽购房资格限制，未来只查询个人在拟购房的县市区域是否有住房，不再查询其在户口所在地是否有住房。

**无锡**

通过购房落户政策刺激需求。5月1日起，在本市购买成套商品住宅（含二手房）、户均建筑面积达60平方米以上，且在本市有稳定工作的人员，准予本人、配偶和未成年子女来锡落户。

**南宁**

限购政策松绑。南宁房管局发文称，从2014年4月25日起，广西北部湾经济区内的北海、防城港、钦州、玉林、崇左市户籍居民家庭可参照南宁市户籍居民家庭政策在南宁市购房。

**天津滨海**