马来西亚期市：棕榈油因马币贬值而上涨，周线升幅为4月底来最大

路透吉隆坡8月1日 - 马来西亚棕榈油期货周五上涨，本周为五周来首次上涨，且涨幅为4月底以来最大，因马币(林吉特)下跌，引发对马币计价棕榈油的买兴。

马币兑美元 报3.2090，本周下跌1.1%，因在美国就业报告出炉前的审慎气氛升高；对海外投资者和炼油商而言，马币贬值使得利润更有吸引力。

“今日价格是受到马币进一步贬值的影响，”马来西亚一当地商品交易商表示。

交易商表示，棕榈油期货面临技术性修正。

“过去两三次，每当价格来到2,250马币水准时，市场就无法收在该水准下方，且总会出现反弹。因此，现在价格正反弹以测试2,290-2,295马币水准，”该交易商表示。

指标10月棕榈油合约 终场收升1.2%，至每吨2,283马币，本周上涨0.8%。

总成交量为44,186口，高于35,000口的均值。

路透市场分析师王涛表示，技术图表显示马来西亚棕榈油期货料将测试每吨2,298马币的阻力位；若升破该水准，将上看2,328马币。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 龚芳)