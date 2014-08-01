马来西亚期市：棕榈油因马币贬值而上涨，周线升幅为4月底来最大

中国个股：艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
路透吉隆坡8月1日 - 马来西亚棕榈油期货周五上涨，本周为五周来首次上涨，且涨幅为4月底以来最大，因马币(林吉特)下跌，引发对马币计价棕榈油的买兴。
马币兑美元 报3.2090，本周下跌1.1%，因在美国就业报告出炉前的审慎气氛升高；对海外投资者和炼油商而言，马币贬值使得利润更有吸引力。
“今日价格是受到马币进一步贬值的影响，”马来西亚一当地商品交易商表示。
交易商表示，棕榈油期货面临技术性修正。
“过去两三次，每当价格来到2,250马币水准时，市场就无法收在该水准下方，且总会出现反弹。因此，现在价格正反弹以测试2,290-2,295马币水准，”该交易商表示。
指标10月棕榈油合约 终场收升1.2%，至每吨2,283马币，本周上涨0.8%。
总成交量为44,186口，高于35,000口的均值。
路透市场分析师王涛表示，技术图表显示马来西亚棕榈油期货料将测试每吨2,298马币的阻力位；若升破该水准，将上看2,328马币。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
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路透上海5月4日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.22%至92.92；SDR篮子指数微升至94.25，BIS篮子指数升至93.82。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.02%，SDR篮子指数跌1.31%，BIS指数跌2.52% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8957 -65 欧元 7.512 228 日圆 6.1208 330 港元 0.8862