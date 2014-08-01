国际油市：柴油裂解价差升至5月底来高位，因炼厂产能利用率下降

路透香港/新加坡8月1日 - 亚洲柴油裂解价差周五走强，升至5月底以来高位；交易商表示，产能利用率下降及原油价格下跌，持续提供支撑。

亚洲柴油裂解价差升至每桶14.94美元，为5月29日达15.01美元以来最高位。

一名新加坡交易员指出，由于欧洲产能利用率下滑，柴油裂解价差本周即略微回升。

他补充说，美国炼厂暂时停工，欧洲产能利用率下降，以及法国补充库存需求颇佳，均支撑亚洲柴油裂解价差。他并补充称，交易商也正把握原油价格下跌的契机。

他表示，在俄罗斯及美国墨西哥湾高库存及高出口的情况下，欧洲整体对柴油的需求仍低。

另一名新加坡交易员表示，在产能利用率缩减的支撑下，他预估8月柴油裂解价差将持续好转。

另一位交易员指出，一些来自非洲的需求支撑行情，但帮助不大。

新加坡现货市场达成两笔柴油交易，无航煤交易。

Sietco自Winson买进15万桶500ppm柴油，8月16-20日装运，较新加坡报价每桶贴水0.35美元。

道达尔(Total)卖给托克(Trafigura)15万桶10ppm柴油，8月19-23日装运，较新加坡报价每桶升水1.30美元。(完)

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