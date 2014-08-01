国际油市：汽油裂解价差急挫近15%至七个半月低位，因供应增加

路透新加坡8月1日 - 亚洲汽油裂解价差周五急挫近15%至七个半月低位5.31美元，因生产装置恢复运作，供应增加。

交易商表示，台湾中油公司大林厂每日产量8万桶的重油催化裂化(FRCC)装置因外泄问题而关闭一个月后，于7月底重启运作。

这是7月三大RFCC装置复工中的其中之一，另外两个装置分别是由台塑和韩国SK Energy所有，这两家公司是因为岁修而关闭装置。

令供应增加的原因还有越南，其唯一一座日产130,500桶的Dung Quat炼油厂，也在5月开始的岁修后恢复生产。

国内供应充足促使Saigon Petro取消进口求购，其原本打算买进1万吨9月交货的汽油。

石脑油现货交易方面，韩国的现货需求有限，大多数的买家已完成9月上半月交货船货的采购。

但台湾中油8月4日结束的招标案，求购8月25日至9月25日运抵的石脑油，在8月5日前求购仍有效。

亚洲石脑油裂解价差在7月中创下每吨190.58美元的高位，因汽油需求异常强劲造成供应紧俏。价格之后在不到三周内下跌了24.3%，在周五来到每吨144.33美元。

新加坡现货市场，连续五日没有石脑油现货交易。

中国石油卖出两笔92辛烷值汽油船货，在8月16-20日装运，买家是Gunvor，价格分别为每桶111.50美元和每桶111.30美元。(完)

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