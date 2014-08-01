欧洲股市：抛售持续挫至三个半月低位，圣灵银行再暴跌40%

* FTSEurofirst 300指数跌1.2%，触及三个半月来低位

* 葡萄牙考虑使用政府资金救助圣灵银行

* 投资者对俄罗斯制裁和阿根廷违约感到不安

* 德国DAX指数跌穿关键水平，成交放量

路透巴黎8月1日 - 欧洲股市周五放量下跌，连挫第三日，泛欧绩优股指数触及三个半月低位，因忧虑葡萄牙圣灵银行亏损，且担忧俄罗斯和西方关系紧张。

圣灵银行暴跌40%，延续周四暴跌42%的頽势，当日圣灵银行公有亏损36亿欧元，且对创始家族Espirito Santo旗下公司的敞口作出高于预期的拨备。

圣灵银行拖累欧洲银行指数 本周大跌3.5%，因对银行业的忧虑重燃。

接近事件的消息人士称，为支持圣灵银行的资金需要，葡萄牙当局正考虑使用政府资金，加上投资者提供新的资金。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌1.2%，报1,332.68点，此为4月中来最低水平。

欧元区绩优股指Euro STOXX 50指数 下跌1.4%，德国DAX指数 劲跌2.1%，报9,210.08点，成交量为过去三个月日均值的约两倍。

技术图表显示，德国DAX指数跌穿200日移动均线，为两年来首次，此为强烈的负面信号。

投资者担心欧美对俄罗斯的制裁带来影响。欧洲绩优股中有大约40%的企业，当中很多是德国企业，其营收逾5%是来自俄罗斯市场。

周五公布的一份调查显示，上个月欧元区制造业增长速度未能进一步提升，因围绕乌克兰的紧张情势升级打压人气。

欧洲股市在下午交易中缩减跌幅，此前美国公布的7月就业成长逊于预期，且失业率意外增加，显示就业市场仍有一些闲置情况，这让美联储有空间保持利率在低位一阵子。美国7月非农就业岗位增长20.9万个，预估为增加23.3万个。美国7月失业率为6.2%，预估为6.1%。