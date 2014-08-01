金属期市：期铜下跌，因美国就业数据疲弱和中国经济成长放缓前景

* 中国7月PMI升至数个月高位

* 美国就业增长降温，失业率上升

* 镍价触及6月25日来最低

路透伦敦8月1日 - 期铜周五下跌，此前中国数据显示制造业增长不足以盖过经济增长放缓前景，且美国就业报告弱于预期。

美国7月就业成长逊于预期，且失业率意外增加，显示就业市场仍有一些闲置情况，这让美联储有空间保持利率在低位一阵子。美国7月非农就业岗位增长20.9万个，预估为增加23.3万个。美国7月失业率为6.2%，预估为6.1%。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,074.50美元，周四收报7,115美元。

受生产和新订单指数大幅上涨推动，中国7月官方和汇丰制造业PMI双双创下数月高点，制造业稳中向好趋势更加明显，尤其小企业PMI回升明显成为亮点。

周五公布的数据显示，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.7，优于路透预估中值51.4，且为连续第五个月上升，并创2012年4月以来最高水准；汇丰中国7月制造业PMI终值为51.7，略低于初值52.0，但连续第二个月位于荣枯线50上方，并创下去年1月以来新高。

“市场没怎么兴奋，因为已准备好将迎来这则中国消息，”Natixis商品研究部主管Nic Brown说。

国际货币基金组织(IMF)周四称，中国应将2015年经济增长目标设在6.5%-7%，低于2014年目标，并且避免出台刺激措施，除非经济有可能远低于目标水平。

美国就业数据出炉后，美元跌至日内低位，扶助支持铜等工业金属，因为这些商品以美元计价，美元下跌，对持有其他货币的投资者来说更便宜。

期镍周五跌至逾一个月来最低，因库存上升，但之后期镍价扳回部份跌幅。

LME三个月期镍 收报每吨18,405美元，早盘一度跌至18,305美元低位，此为6月25日来最低。周四收报18,500美元。

LME周五数据显示，镍库存增加1,830吨，至317,628吨纪录高位。

期铝 收报每吨1,975美元，周四收报1,992美元。

期锌 在7月表现最好，上涨6.5%，周五收报2,338美元，周四触及2011年8月来最高的2,416美元。

高盛在致客户的研究报告中表示，锌可能短期回落，鉴于其近期涨势可能促使生产者增加生产，加上中国不太可能进口，因为全球锌价高企。

高盛表示，不过，鉴于未来一年市场可能收紧，“合理的短期回落应该是良好的买入机会。”

LME期铅 收报每吨2,220美元，上日报2,226美元。期锡 从22,850美元下跌至22,475美元。

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