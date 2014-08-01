芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，豆油期货触及2009年10月来最低

《全球汇市》欧元跳涨日圆急坠，因法国大选疑虑消散
路透伦敦4月24日 - 欧元周一跳涨，日圆则是急坠，此前法国总统大选第一轮投票结果与民调大致相符，让汇市有关下月第二轮选举再次带来系统性政治冲击疑虑因此消散。
路透芝加哥8月1日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商说，因预期降水将扶助美国中西部地区的大豆生长，当地的大豆正在关键的生长阶段，新作11月大豆合约 下跌2.1%。
技术性卖盘也令大豆市场受压。
9月大豆合约 、8月 、9月 、10月 和12月豆油合约 均触及合约低点。
近月豆油合约 触及2009年10月来最低，受累于原油价格下跌和需求疲弱。
到期的8月豆油合约 有大量合约交割，增加豆油市场的压力。CBOT称，8月豆油合约在交割期的首两个交易日共有1,546口合约交割。
豆粕期货也下跌，因现货市场走弱。
本周，大豆期货上升0.4%，豆粕下挫2.4%，豆油跌1.8%.
近月8月大豆合约跌幅受限，因出口需求强劲，以及迄今没合约交割。
8月大豆期货 收跌9-1/2美分，报12.15美元。
8月豆粕合约 收挫3.8美元，报每短吨387.5美元。8月豆油合约 收低0.66美分，报35.45美分。
今日CBOT大豆预估成交量为168,368口，豆粕为64,886口，豆油为75,975口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月24日 - 欧元周一跳涨，日圆则是急坠，此前法国总统大选第一轮投票结果与民调大致相符，让汇市有关下月第二轮选举再次带来系统性政治冲击疑虑因此消散。
路透首尔4月24日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0741GMT，外资在韩国股市买超3,3 22亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月24日 332.2 -79.9 -249.4 ^4 月21日 242.5 89.9 -316.5 4 月20日 76.3 223.6 -276.1 4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7
路透上海4月24日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 增发20 2月7日 100 4.1808% 3.89(第20次增发，参考收益率) 增发21