芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，豆油期货触及2009年10月来最低

路透芝加哥8月1日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商说，因预期降水将扶助美国中西部地区的大豆生长，当地的大豆正在关键的生长阶段，新作11月大豆合约 下跌2.1%。

技术性卖盘也令大豆市场受压。

9月大豆合约 、8月 、9月 、10月 和12月豆油合约 均触及合约低点。

近月豆油合约 触及2009年10月来最低，受累于原油价格下跌和需求疲弱。

到期的8月豆油合约 有大量合约交割，增加豆油市场的压力。CBOT称，8月豆油合约在交割期的首两个交易日共有1,546口合约交割。

豆粕期货也下跌，因现货市场走弱。

本周，大豆期货上升0.4%，豆粕下挫2.4%，豆油跌1.8%.

近月8月大豆合约跌幅受限，因出口需求强劲，以及迄今没合约交割。

8月大豆期货 收跌9-1/2美分，报12.15美元。

8月豆粕合约 收挫3.8美元，报每短吨387.5美元。8月豆油合约 收低0.66美分，报35.45美分。

今日CBOT大豆预估成交量为168,368口，豆粕为64,886口，豆油为75,975口。(完)

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