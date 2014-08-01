芝加哥期市：CBOT小麦期货因回补空头而上涨，本周小跌

路透8月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨，因回补空头和美国作物出口前景不断改善，但近月9月小麦合约本周仍然小跌。
CBOT小麦收高，但欧洲Euronext小麦期货<0#BL2:>触及四年低位，因预计欧洲小麦收成质量问题将蔓延，可能提供美国小麦需求。
持续降水令部份法国小麦受损，且德国和波兰小麦也可能出现质量问题。
利空因素方面，尽管俄罗斯和乌克兰政治危机持续，俄罗斯遭受经济制裁，但这两个国家的谷物出口销售将强劲，且收成接近纪录高位。
本周，CBOT近月小麦 下跌3-3/4美分，或0.7%。
9月小麦期货 涨4美分，收报5.34-1/4美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为119,835口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)