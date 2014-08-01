纽约期市：ICE咖啡从三个月高位回落，原糖下挫

路透纽约/伦敦8月1日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五从三个月高位回落，因生产者卖出和获利了结。上日两家机构下调巴西咖啡收成预估，令市场再次担心巴西干旱对作物的影响。
ICE原糖期货挫至五个半月低位，因近期供应充裕，巴西正在收割高峰期。可可期货下跌。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收低2.7美分，或1.4%，报每磅1.9235美元。该合约盘中一度升至4月底来最高的2.074美元，之后回吐升幅，因空头回补和新买盘放缓，生产商急于锁定获利。
本周，该合约上升7.4%，连涨第三周。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收跌7美元，或0.3%，收报每吨2,097美元。
ICE-10月原糖期货 跌0.11美分，或0.7%，收报每磅16.35美分。
LIFFE-10月白糖合约 收低2美元，或0.5%，收报每吨435.70美元。
ICE-9月可可期货 收跌12美元，或0.4%，报每吨3,207美元。
伦敦12月可可期货 一度升至每吨1,994英镑，此为该月可可 的合约高位，收跌1英镑或0.05%，报每吨1,988英镑。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)