纽约期市：ICE咖啡从三个月高位回落，原糖下挫

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月24日

路透4月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16: 13时，1港元=0.88528人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为19.56%，低于上交易日收盘的20.52%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.82 4.99 1.09 建设银行 5.90 6.23 1.07 中国银行 3.57 3.70 1.09 农业银行