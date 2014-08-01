国际油市：油价下跌至数月低点，因供应过剩和需求疲弱

* 大西洋盆地原油供应充足，炼厂需求疲弱

* 一美国炼厂关闭四周，它是美国原油的大买家

* 美国7月非农就业岗位增长20.9万个，低于预期

路透纽约8月1日 - 布兰特和美国原油期货结算价周五下跌至数月低点，因大西洋盆地供应过剩和需求疲弱，盖过对中东、北非和乌克兰政治局势紧张的担忧。

油价本周大跌超过3%，因预期西非和欧洲市场供应过多，拖累布兰特原油跌穿105美元，美国原油跌至98美元以下。

“自6月23日以来，油市一直下跌，”Jefferies Bache副总裁Andy Lebow说。“看来是相当明显的熊市的延续。”

布兰特原油 下滑1.18美元，结算价报每桶104.84美元，为4月2日来最低结算价。

美国原油 下跌0.29美元，结算价报每桶97.88美元，此为2月6日来最低结算价。美国原油本周大跌近4.5%，为1月来最大的周度跌幅。

美国原油较布兰特原油贴水CL-LCO1=R收报6.96美元。

美国RBOB汽油期货领跌，结算价报每加仑2.7443美元，在盘后交易中继续下滑，触及2月来最低位。

一美国炼厂关闭，对油市进一步施压。一家在美国堪萨斯州Coffeyville日产量11.5万桶的炼厂可能关闭多至四个星期。该炼厂是美国西德克萨斯中质油的大买家。

近月布兰特原油较远月合约出现大幅折让。这次持续的时间比2011年初以来的任何一次还要长，反映“实货需求疲弱和大西洋盆地供应过剩，”摩根士丹利分析师Adam Longson说。

同时，尽管中东和北非的一些暴力冲突升级，但投资者对地缘政治风险影响原油供应的忧虑有所缓解。(完)

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