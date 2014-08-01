国际油市：油价下跌至数月低点，因供应过剩和需求疲弱

《全球汇市》欧元跳涨日圆急坠，因法国大选疑虑消散
路透伦敦4月24日 - 欧元周一跳涨，日圆则是急坠，此前法国总统大选第一轮投票结果与民调大致相符，让汇市有关下月第二轮选举再次带来系统性政治冲击疑虑因此消散。
* 大西洋盆地原油供应充足，炼厂需求疲弱
* 一美国炼厂关闭四周，它是美国原油的大买家
* 美国7月非农就业岗位增长20.9万个，低于预期
路透纽约8月1日 - 布兰特和美国原油期货结算价周五下跌至数月低点，因大西洋盆地供应过剩和需求疲弱，盖过对中东、北非和乌克兰政治局势紧张的担忧。
油价本周大跌超过3%，因预期西非和欧洲市场供应过多，拖累布兰特原油跌穿105美元，美国原油跌至98美元以下。
“自6月23日以来，油市一直下跌，”Jefferies Bache副总裁Andy Lebow说。“看来是相当明显的熊市的延续。”
布兰特原油 下滑1.18美元，结算价报每桶104.84美元，为4月2日来最低结算价。
美国原油 下跌0.29美元，结算价报每桶97.88美元，此为2月6日来最低结算价。美国原油本周大跌近4.5%，为1月来最大的周度跌幅。
美国原油较布兰特原油贴水CL-LCO1=R收报6.96美元。
美国RBOB汽油期货领跌，结算价报每加仑2.7443美元，在盘后交易中继续下滑，触及2月来最低位。
一美国炼厂关闭，对油市进一步施压。一家在美国堪萨斯州Coffeyville日产量11.5万桶的炼厂可能关闭多至四个星期。该炼厂是美国西德克萨斯中质油的大买家。
近月布兰特原油较远月合约出现大幅折让。这次持续的时间比2011年初以来的任何一次还要长，反映“实货需求疲弱和大西洋盆地供应过剩，”摩根士丹利分析师Adam Longson说。
同时，尽管中东和北非的一些暴力冲突升级，但投资者对地缘政治风险影响原油供应的忧虑有所缓解。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月24日 - 欧元周一跳涨，日圆则是急坠，此前法国总统大选第一轮投票结果与民调大致相符，让汇市有关下月第二轮选举再次带来系统性政治冲击疑虑因此消散。
路透首尔4月24日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0741GMT，外资在韩国股市买超3,3 22亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月24日 332.2 -79.9 -249.4 ^4 月21日 242.5 89.9 -316.5 4 月20日 76.3 223.6 -276.1 4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7
路透北京4月24日 - 针对保监会近日下发通知要求严防严管严控保险市场违法违规行为，新华社周一发表评论称，治理保险乱象，既要有“风险清单”，更要有“问责清单”；监管者则应切实负起监管责任，严防监守自盗，并对一切违法行为敢于亮剑，严防内外勾结干扰监管工作正常进行。