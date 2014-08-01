路透调查：多数美国一级市场交易商预计美联储不会在明年下半年前升息

《全球汇市》欧元跳涨日圆急坠，因法国大选疑虑消散

路透伦敦4月24日 - 欧元周一跳涨，日圆则是急坠，此前法国总统大选第一轮投票结果与民调大致相符，让汇市有关下月第二轮选举再次带来系统性政治冲击疑虑因此消散。