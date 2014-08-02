中国央行报告：货币政策调整难解决欧元区问题，需进行更深层次改革

路透上海8月2日 - 中国人民银行周五晚间发布二季度货币政策执行报告称，鉴于欧元区经济复苏乏力，6月欧洲央行宣布了一揽子宽松政策，但从长远来看，单靠货币政策调整或难解决欧元区根本性问题，还需进行更深层次的财政和结构性改革。

以下为中国央行二季度货币政策执行报告中题为“欧央行推出负利率政策和定向长期再融资操作”的专栏全文：

鉴于欧元区经济复苏乏力，通胀率低位徘徊，为保持中期物价稳定，引导银行资金流向实体经济特别是刺激中小企业信贷，2014年6月5日欧央行宣布了一揽子宽松政策，包括实行负利率、引入定向长期再融资操作（TLTRO）、筹备资产抵押证券（ABS）购买计划、延长固定利率全额配给主要再融资操作（MRO）至2016年底、暂停证券市场计划（SMP）购债冲销操作等措施，其中负利率和TLTRO最引人关注。

欧央行通过利率走廊机制调控短期市场利率和银行体系流动性。利率走廊的下限为存款便利利率，即欧央行主动吸纳银行隔夜存款的利率；利率走廊上限是边际贷款便利利率，即欧央行向金融机构提供有抵押隔夜流动性支持的利率；主要再融资利率为基准利率。此次负利率政策指的是欧央行将存款便利利率由零下调10个基点至-0.1%，并适用于超额准备金利率，这意味着欧央行对银行的存款和超额准备金收费。与此同时，主要再融资利率、边际贷款便利利率分别下调10个基点和35个基点至0.15%和0.40%。利率走廊非对称下调，宽度由75个基点收窄至50个基点。欧央行强调，负利率针对的是银行，居民储蓄不会受到直接影响。

为提升银行对住户和非金融企业的信贷支持，欧央行引入TLTRO。与此前的LTRO相比，TLTRO期限更长，最长可达四年，且规模与银行对欧元区非金融私人部门的贷款额（居民按揭贷款除外，下同）挂钩，预计最高可达1万亿欧元。TLTRO分两阶段进行：第一阶段于2014年9月和12月分两次操作，银行融资规模最高可达该行对欧元区非金融私人部门贷款额的7%，额度预计为4000亿欧元；第二阶段为2015年3月至2016年6月，按季操作共六次，银行累计融资上限可达该行对欧元区非金融私人部门净贷款与所设定的贷款门槛值差额的三倍。两轮TLTRO均于2018年9月到期，利率为主要再融资利率加10个基点，银行可选择在借入TLTRO资金两年后部分或全额还款，但若银行在规定时间段内对实体经济的净贷款额未达到欧央行设定的门槛，则必须在2016年9月偿还TLTRO资金。

欧央行采取上述非常规政策组合拳，与欧元区严峻的经济金融形势密不可分。一是欧元区经济复苏乏力，2014年第一季度GDP初值同比仅增长0.9%，IMF预计全年增幅仅略高于1%。二是欧元区面临持续低通胀压力，综合物价指数HICP长期低于欧央行2%的目标，2014年5、6 月份更是降至0.5%的水平，且欧央行预计短期内HICP仍可能继续维持在较低水平。三是货币环境出现收紧迹象。由于银行大规模偿还LTRO贷款，最近一年欧央行资产负债表规模缩水3500亿欧元，市场流动性超宽松局面并不稳定，短期利率波动加大；货币增长迟滞，2014 年以来广义货币（M3）月同比增速徘徊在1%左右；成员国信贷环境分化，货币政策传导不畅，欧央行投放的流动性大部分被银行用于购买政府债券，未能充分传导至私人部门，中小型企业融资成本居高不下。此外，欧元区间接融资比例较高，企业债券市场规模较小，欧央行难以仿照美联储大量购买企业债务工具。有鉴于此，欧央行推出负利率和TLTRO，旨在压低全社会融资成本，促进投资和消费，推动通胀回升，同时改善货币政策传导机制，鼓励银行将欧央行资金定向支持私营部门，激发中小企业活力。

短期看，欧央行负利率政策取得一定成效，欧元区货币市场利率有所回落，重债国国债收益率也明显下降，但长期政策效果仍有待检验。理论上，为避免向欧央行付息，银行可扩张信贷，以贷款创造存款，从而缴纳更多的法定准备金，令准备金从负利率的超额准备金账户向正利率的法定准备金账户转移。但也有一些分析人士认为，欧元区的问题是贷款需求不足，而负利率幅度很小，对刺激信贷需求作用有限，而且，如果出现类似丹麦的情况，即银行以提高贷款利率的方式转嫁负利率成本，反而会抑制贷款需求。