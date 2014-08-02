中国央行：6月末金融机构超储率1.7%，创两年半来季度新低

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
路透上海8月2日 - 中国人民银行二季度货币政策执行报告数据显示，2014年6月末金融机构超额准备金率（超储率）为1.7%；按季度末时点统计，该数值续创2011年底以来新低。
同时公布的6月非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为6.96%，比3月下降0.22个百分点。具体明细如下：
利率 与上季度末变化
一般贷款加权平均利率 7.26% -0.11个百分点
票据融资加权平均利率 5.51% -0.77个百分点
个人住房贷款利率 6.93% +0.23个百分点
从利率浮动情况看，执行下浮、基准利率的贷款占比上升，执行上浮利率的贷款占比下降。6月份，一般贷款中执行下浮、基准利率的贷款占比分别为9.32%和21.57%，比3月份分别上升0.97个和0.17个百分点；执行上浮利率的贷款占比为69.11%，比3月份下降1.14个百分点。
2014年1-6月金融机构人民币贷款各利率区间占比：(单位：%)
月份 下浮 基准 上 浮
小计 (1.0，1.1] (1.1，1.3] (1.3，1.5] (1.5，2.0] 2.0以上
1 月 8.20 22.81 68.99 17.90 27.39 11.00 9.78 2.92
2 月 7.56 24.96 67.48 20.61 26.09 10.13 8.05 2.60
3 月 8.35 21.40 70.25 18.81 27.69 11.17 9.56 3.02
4 月 6.14 20.60 73.26 20.20 28.47 11.93 9.69 2.97
5 月 7.35 19.81 72.84 20.45 28.12 11.97 9.52 2.78
6 月 9.32 21.57 69.11 20.24 26.71 11.19 8.42 2.55
2014年上半年分机构人民币贷款情况:(单位：亿元)
2014年上半年 2013年上半年
新增额 同比多增 新增额 同比多增 中资全国性大型银行 26,940 3,654 23,286 1,141 中资全国性中小型银行 15,950 2,001 13,948 677 中资区域性中小型银行 8,834 655 8,179 1,371 小型农村金融机构 9,002 188 8,814 224 外资金融机构 321 411 -90 -379
尽管6月末金融机构超储率不高，但央行表示，上半年银行体系流动性充裕，广义货币供应量M2增速波动上行，6月末14.7%的增速已明显高于全年13%的预期目标，货币环境较为宽松。
央行并称，6月末农村信用社超储率为4.4%。
超额准备金率是指商业银行超过法定存款准备金而保留的准备金占其存款的比例，可反映金融体系短期流动性状况。越高表明资金充裕，低则意味着流动性较紧。
此外根据货币市场流动性总体情况，第二季度央行未开展常备借贷便利操作，常备借贷便利余额保持为0。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(25日)招标增 发至多220亿元人民币三期固息债，期限三年、五年和10年。 上述三期债为该行今年第5期 、第6期 和第10期<CN170 210=CFXS>的增发债，票面利率依次为3.88%、4.02%、4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第5/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 4月25日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4月27日 起息日 3年：2017/4/19；5年：2017/4/
路透东京4月21日 - 日本公债价格周五几无变动，扳回稍早跌幅，公债价格之前下跌是因为日本央行买入较长期公债吸引了有限卖盘。 指标日本10年期公债收益率 持平于0.010%，距本周初触及的五个月低位零水准不远。 10年期日本公债期货 价格涨0.02点至151.13，盘初曾跌至151.02，这是因追随美国公债跌势。 日本央行标购10-25年期和25-40年期的日本公债，吸引到的投标卖盘不到央行标购规模的三倍。本月迄今日本央行标购这些天期券种时，原本吸引到的投标卖方规模多是央行购买规模的三倍以上。 日本央行今日购债操作后，20年期公债收益率 下降0.5个基点至0.540%，为12月初以来最低。 30年期公债收益率 跌0.5个基点至0.740%。 自本月稍早美国以导弹袭击叙利亚一空军基地，引发中东紧张形势进一步升级的疑虑，再加上朝鲜(北韩)情势紧绷，使公债市场一直受到支撑。