中国社会：昆山一金属制品厂生产过程中发生爆炸，已致65人遇难--新华

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
路透上海8月2日 - 新华社周六报导，今日上午7时37分许，江苏省昆山市开发区中荣金属制品有限公司汽车轮毂抛光车间在生产过程中发生爆炸，事故目前已致65人死亡。
报导称，初步统计，爆炸现场有200多名员工，目前120余名受伤人员已送往苏州、昆山等医院救治。
初步判明系企业安全生产责任事故，疑因粉尘爆炸引发。据江苏省卫生厅消息，救治的病人主要为烧伤，有不少已转往无锡医院。（完） (发稿 边竞; 审校 张喜良)
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(25日)招标增 发至多220亿元人民币三期固息债，期限三年、五年和10年。 上述三期债为该行今年第5期 、第6期 和第10期<CN170 210=CFXS>的增发债，票面利率依次为3.88%、4.02%、4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第5/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 4月25日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4月27日 起息日 3年：2017/4/19；5年：2017/4/
路透东京4月21日 - 日本公债价格周五几无变动，扳回稍早跌幅，公债价格之前下跌是因为日本央行买入较长期公债吸引了有限卖盘。 指标日本10年期公债收益率 持平于0.010%，距本周初触及的五个月低位零水准不远。 10年期日本公债期货 价格涨0.02点至151.13，盘初曾跌至151.02，这是因追随美国公债跌势。 日本央行标购10-25年期和25-40年期的日本公债，吸引到的投标卖盘不到央行标购规模的三倍。本月迄今日本央行标购这些天期券种时，原本吸引到的投标卖方规模多是央行购买规模的三倍以上。 日本央行今日购债操作后，20年期公债收益率 下降0.5个基点至0.540%，为12月初以来最低。 30年期公债收益率 跌0.5个基点至0.740%。 自本月稍早美国以导弹袭击叙利亚一空军基地，引发中东紧张形势进一步升级的疑虑，再加上朝鲜(北韩)情势紧绷，使公债市场一直受到支撑。