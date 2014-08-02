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亚洲 | 2014年 8月 2日 星期六 16:51 BJT

中国社会：昆山一金属制品厂生产过程中发生爆炸，已致65人遇难--新华

路透上海8月2日 - 新华社周六报导，今日上午7时37分许，江苏省昆山市开发区中荣金属制品有限公司汽车轮毂抛光车间在生产过程中发生爆炸，事故目前已致65人死亡。

报导称，初步统计，爆炸现场有200多名员工，目前120余名受伤人员已送往苏州、昆山等医院救治。

初步判明系企业安全生产责任事故，疑因粉尘爆炸引发。据江苏省卫生厅消息，救治的病人主要为烧伤，有不少已转往无锡医院。（完） (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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