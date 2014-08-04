重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(7月28日-8月1日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国经济：保持宏观政策连续性稳定性，更注重定向调控--政治局会议

周二召开的中国中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控。

--中国经济：当前仍存在下行压力，必须坚持区间和定向调控--总理

中国国务院总理李克强称，上半年经济运行保持在合理区间，市场预期稳中向好。但也要看到当前仍存在下行压力，必须坚持区间调控，注重定向调控，持续激发市场活力，增强发展动力。

--中国经济：下半年动力大于压力，有能力及条件保持合理区间--人民日报

人民日报周二刊登文章称，展望中国下半年经济，既有推动经济持续稳定回升的动力，也有制约经济快速发展的压力，但动力大于压力。中国有能力、有条件继续使经济运行保持在合理区间，实现全年经济社会发展的主要目标任务。

--中国经济：稳增长的关键是稳投资，要充分发挥投资的作用--发改委

中国国家发展和改革委员会周四指出，今年上半年投资增速延续放缓态势，下行压力较大。当前和今后一段时间，稳定经济增长的关键是稳投资，要发挥好投资对经济增长的关键作用。

--《焦点》中国制造业稳中向好，经济增长由落转稳趋势形成

受生产和新订单指数大幅上涨推动，中国7月官方和汇丰制造业PMI双双创下数月高点，制造业稳中向好趋势更加明显，尤其小企业PMI回升明显成为亮点。

--中国经济：中国应将2015年GDP增长目标降至6.5-7%--IMF

国际货币基金组织(IMF)周四称，中国应将2015年经济增长目标设在6.5%-7%，低于2014年目标，并且避免出台刺激措施，除非经济有可能远低于目标水平。

--中国反腐：对周永康的立案审查彰显党纪面前人人平等--人民日报

针对中国前中央政治局常委周永康涉嫌严重违纪被立案审查，人民日报周三刊登评论员文章称，中央的这一决定彰显了“治国必先治党、治党务必从严”的坚定决心，证明党纪面前人人平等，党内没有特殊党员。

--中国经济：统一城乡户口登记制度，取消农业与非农业户口性质区分

为进一步推进户籍制度改革，中国拟统一城乡户口登记制度，并全面实施居住证制度，计划到2020年实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。

--中国电力：下半年用电量增速或达6.5%，建议尽快开工一批水电核电项目--中电联

中国电力企业联合会周四发布报告称，预计下半年全社会用电需求增速稳中有升，增速将在6.5%左右；而针对水电、火电和核电完成投资同比继续负增长的情况，中电联还建议尽快核准开工一批大型水电、核电等重点电源项目。

--中国经济：上半年福建海南等五地区节能形势十分严峻，预警一级--发改委

中国国家发改委周一称，通过对各地节能减排形势进行分析，并对照各地“十二五”年均节能任务，上半年福建和海南等五个地区预警等级为一级，节能形势十分严峻；而北上广深等24个地区为三级，节能工作进展基本顺利。

--中国政经：首次明确重点审计对象任期内至少审计一次--新华社

新华社周日晚间报导称，中国首次明确重点审计对象任期内至少审计一次，同时国企非法定代表人但实际行使相应职权的董事长等领导也要进行审计。报导指出，经济责任审计结果应当作为干部考核、任免和奖惩的重要依据。

--中国时政：清理军队离退休干部违规住房用车，必要时采取行政或法律手段

中国整肃军纪的行动在持续。据中国解放军报官方微博消息，经国家主席习近平批准近日发文，要求进一步做好离退休干部违规住房用车问题清理，明确提出家庭一地只能住一处合规住房，逾期拒不腾退的，必要时采取行政或法律手段予以清退。

--中国房地产：长期拐点尚未出现，楼市转为结构性过剩--社科院

中国社会科学院发布报告指中国住房市场长期拐点尚未出现，短期下跌不可避免，而拐点大致会出现在2020-2025年间。报告称，楼市供求形势由供不应求向结构性过剩转变，房价可能进入2-3年的调整期，但房价不会整体崩盘。

--中美贸易：中国商务部强烈不满美国对中国光伏产品双反调查案的倾销初裁

美国商务部宣布对中国输美光伏产品反倾销、反补贴调查做出倾销初裁，中国商务部周一对此表示强烈不满，并指美方做法是滥用贸易救济措施。商务部贸易救济调查局负责人就此发表谈话称，中方对美方再次对中国光伏产品发起双反调查、放任光伏贸易摩擦不断升级的做法表示强烈不满。

--两岸经贸：经合会将于8月5日举行，台湾金管会代表亦出席--海基会

台湾海基会周一发布新闻稿指出，两岸经济合作委员会(经合会)第六次例会将在8月5日于大陆北京举行。其中出席官员包括台湾金融监督管理委员会(金管会)代表。

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--中国金融：银监会允许金融租赁公司设立专业子公司，鼓励开展境外业务

中国银监会周一表示，为鼓励金融租赁公司在特定领域做专做强，允许其在特定领域设立专业子公司，引导金融租赁公司专业化发展。此外，允许专业子公司境外项目公司设立，借鉴了国际通用的飞机、船舶租赁业务模式，可以提升金融租赁公司参与国际竞争的能力。

--中国保险：保监会酝酿人身险新规，新产品审批与险企偿付能力挂钩

上海证券报周二报导，中国保监会拟对人身保险相关管理办法进行补充规定，目前正在内部征求意见阶段，新规涉及将新产品的审批或报备与保险公司的偿付能力紧密挂钩等。

--中国金融：银行业资产托管规模35万亿，去年增量创新高--银行业协会

中国银行业协会最新报告称，截至2013年末，国内18家商业银行托管资产规模为34.98万亿元人民币，同比增56.23%，全年新增资产托管12.59万亿元。在经历2009-2012年四年高速增长后，2013年国内托管资产规模增量创下历年新高。

--中国外汇：二季度国际收支资本项近两年来再现逆差--初步数据

根据中国国家外汇管理局周三公布的初步数据，今年二季度国际收支再度出现经常项目顺差、资本金融项目逆差的格局，显示当季中国跨境资金流动呈现偏流出的压力。

--中国基金：证监会拟严控货币基金流动性风险，后续将征求意见--报载

中国东方早报周四引述知情人士称，证监会酝酿新规严控货币基金流动性风险，包括要求货币基金现金类及五个交易日内到期的其他金融工具比例合计不低于10%等。这无疑会对货币基金收益率带来负面影响，并将进一步限制规模扩张。

--中国外汇：意愿结汇试点落地，前海外商企业外汇资本金可自由结汇

据中国深圳前海管理局网站，下周一（8月4日）起，在深圳前海现代服务业合作区内注册的外商投资企业可以根据企业的实际经营需要，自由选择外汇资本金的结汇时机和结汇金额。

--中国金融：证监会就放开资产证券化审批权征求意见，拟推负面清单--报载

中国监管层在推进资产证券化上有望推出更多积极措施；第一财经日报周四报导称，证监会已给券商发文，就放开资产证券化产品审批权方面征求各方意见，并试图推出负面管理清单。

--中国保险：项目资产支持计划监管口径下发，险资参与有规可依--报载

上海证券报周四报导称，交易结构类似ABS（资产证券化）的项目资产支持计划，将成为中国保险资产管理公司新的利润点。据业内透露，中国保监会本周向保险资管公司下发《项目资产支持计划试点业务监管口径》，使得险资参与该项业务有规可依。

--中国金融：去年信用卡逾期半年信贷增长过七成，互联网欺诈风险突出

中国银行业协会表示，去年信用卡信贷潜在风险有所上升，逾期半年未偿信贷较上年增长71.9%。其中，伪卡、虚假申请和互联网欺诈风险最为突出。

--中国新股：新一轮新股申购资金规模达6,547亿元，基本符合预期

路透统计数据显示，上周三和周四申购的新股冻结资金规模为6,547亿元人民币，超过6月18日新股重启时5,617.4亿元的首轮新股冻结资金规模，基本符合市场预期。

--中国金融：阿里巴巴金融等电商平台贷款业务接入央行征信系统

中国上海证券报周三报导称，从央行征信中心相关人士处了解到，以阿里巴巴金融为代表的电商平台贷款业务，由于其背后运营实体是小额贷款公司，目前已按照小贷公司的接入思路，实现与央行征信系统的接入。

--《热点聚焦》中国五省市地方AMC获批起步，不良处置主体渐扩容

随着中国今年上半年不良贷款扩散蔓延趋势日益明显，监管部门已加大处置金融业不良资产的力度。路透获悉，目前中国银监会已批准江苏、浙江、安徽、广东和上海五省市设立或授权地方资产管理公司（AMC）从金融机构购买不良贷款。

--中国个股：宏源证券控股股东拟增持至多5%股份，为重组保驾护航

在申银万国与宏源证券 换股吸收合并的计划宣布后，宏源证券周一公告称，其控股股东中国建银投资有限公司拟在未来六个月内增持至多5%股份，增持股份价格不超过重组换股价。很明显，此次增持目的主要是为上述重组计划保驾护航。

--中港个股：农行至多500亿元二级资本债获批，首期拟发不超300亿

按资产计中国第三大银行--中国农业银行 1288.HK 601288.SS 周二公告称，已获银监会和人民银行批准，拟在银行间市场公开发行不超过500亿元人民币的二级资本债券。

--台湾金融：金管会主委称保险国际业务(OIU)有望年底前开放实施

台湾金管会主委曾铭宗周一称，保险业国际业务分公司(OIU)将比照银行业国际金融业务分行(OBU)方式进行开放，已在草拟相关草案，预计9月送交行政院，希望年底前开放实施。他对路透表示，OIU业务开放已跟央行沟通过，对境外部分央行比较没有意见，至于证券业国际证券业务分公司(OSU)的业务内容也可望进一步开放，细节仍在讨论中。 ========================================================================== 【行业/公司】

--中国房地产：北京拟适度放开高端楼盘限价，并调整普宅价格标准--报载

越来越多的中国城市开始加入房地产政策微调行列。据北京本地媒体新京报周日报导，北京高端商品房限价将适度放开，同时适时调整享受税收优惠的普通住宅价格标准，促进二手房流通，缓解供需矛盾。报导指出，在周末召开的北京上半年经济形势分析会上，市长王安顺表示，北京不会轻易放松限购等措施，否则会削弱结构调整的动力，影响城市可持续发展。

--中国能源：原油进口权近两周有望放开，首批拟发给相关民企

上海证券报周四报导，据相关人士透露，中国原油进口权放开的时间窗口应就在近两周，将由发改委下发许可证，商务部核定配额，首批率先发放给拥有海外原油资源并获得对方国原油出口许可证的民企。

--中国汽车：电动汽车集中式充换电2020年前免收基本电费--发改委

中国国家发展和改革委员会周三下发通知，确定对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策，对经营性集中式充换电设施用电实行价格优惠，执行大工业电价，并且2020年前免收基本电费。

--《焦点》周永康被立案审查减少股市不确定因素，A股分析师纷纷唱多

虽然原中共中央政治局常委周永康被立案审查是一起典型的政治事件，但中国政治经济向来关系紧密，相当多的分析师将该事件视为A股市场的一大利好因素，并看好未来A股走势。

--《独家新闻》上海福喜去年曾被质检员工指称伪造产品生产日期，但官司胜诉