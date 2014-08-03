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亚洲 | 2014年 8月 3日 星期日 09:20 BJT

标题新闻：美国地质调查局称，巴布亚新几内亚马努斯岛附近发生6.6级地震，PTWC未发布海啸预警

注：PTWC为太平洋海啸警报中心的英文缩写。

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
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