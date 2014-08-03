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亚洲 | 2014年 8月 3日 星期日 12:00 BJT

全球汇市：7月29日止当周美元净多仓升至六个月高位--CFTC，路透

路透8月1日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位，至六个月高位。

7月29日止当周美元净多仓升至202.4亿美元，前一周为141.2亿美元。美元净多仓连续第三周增加。

一系列整体向好的美国经济数据，提升了美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在不到一年时间内加息的前景，这种情景利好美元。交易商认为，美联储约有51%的几率在2015年6月加息。

欧元净空仓继续增加，升至近两年来最大规模。本周欧元空头仓位总计108,075口。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

7月29日当周 前一周

多头仓 7,828 11,979

空头仓位 80,897 65,895

净仓位 -73,069 -53,916

欧元(125,000欧元为1口)

7月29日当周 前一周

多头仓位 56,562 58,142

空头仓位 164,637 146,965

净仓位 -108,075 -88,823

英镑(62,500英镑为1口)

7月29日当周 前一周

多头仓位 75,370 71,792

空头仓位 50,460 44,295

净仓位 24,910 27,497

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

7月29日当周 前一周

多头仓位 8,665 9,642

空头仓位 20,429 17,022

净仓位 -11,764 -7,380

加元(100,000加元为1口)

7月29日当周 前一周

多头仓位 56,459 62,078

空头仓位 33,768 41,497

净仓位 22,691 20,581

澳元(100,000澳元为1口)

7月29日当周 前一周

多头仓位 69,348 72,170

空头仓位 29,742 33,377

净仓位 39,606 38,793

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

7月29日当周 前一周

多头仓位 23,552 26,028

空头仓位 8,263 10,896

净仓位 15,289 15,132(完)

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