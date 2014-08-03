全球汇市：7月29日止当周美元净多仓升至六个月高位--CFTC，路透

金砖国家：4月26日股汇市收盘纵览
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
路透8月1日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位，至六个月高位。
7月29日止当周美元净多仓升至202.4亿美元，前一周为141.2亿美元。美元净多仓连续第三周增加。
一系列整体向好的美国经济数据，提升了美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在不到一年时间内加息的前景，这种情景利好美元。交易商认为，美联储约有51%的几率在2015年6月加息。
欧元净空仓继续增加，升至近两年来最大规模。本周欧元空头仓位总计108,075口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
7月29日当周 前一周
多头仓 7,828 11,979
空头仓位 80,897 65,895
净仓位 -73,069 -53,916
欧元(125,000欧元为1口)
7月29日当周 前一周
多头仓位 56,562 58,142
空头仓位 164,637 146,965
净仓位 -108,075 -88,823
英镑(62,500英镑为1口)
7月29日当周 前一周
多头仓位 75,370 71,792
空头仓位 50,460 44,295
净仓位 24,910 27,497
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
7月29日当周 前一周
多头仓位 8,665 9,642
空头仓位 20,429 17,022
净仓位 -11,764 -7,380
加元(100,000加元为1口)
7月29日当周 前一周
多头仓位 56,459 62,078
空头仓位 33,768 41,497
净仓位 22,691 20,581
澳元(100,000澳元为1口)
7月29日当周 前一周
多头仓位 69,348 72,170
空头仓位 29,742 33,377
净仓位 39,606 38,793
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
7月29日当周 前一周
多头仓位 23,552 26,028
空头仓位 8,263 10,896
净仓位 15,289 15,132(完)
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路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附
(新增文末表格) * 市场认为特朗普税改计划缺乏新细节 * 美元兑日圆从近四周高位回落 * 美国将退出NAFTA的报导重创墨西哥披索和加元 路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计 划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协 定(NAFTA)。 特朗普政府提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%，将税赋由所有者缴纳的公 司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙 制企业和独资企业。 在税改计划公布前，美元兑日圆 触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减 涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。 分析师称，交易员对税改计划感到失望，认为缺乏新的细节，且怀疑任何重大税改能否 获得参众两院的批准。 “今日出现一定程度的‘传言时买入，消息出炉后卖出’的情况，”法国农业信贷银行 的外汇策略师Vassili Serebriakov表示