中国数据：7月官方非制造业PMI回落至54.2%，市场运行平稳企业预期乐观

金砖国家：4月26日股汇市收盘纵览
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
路透北京8月3日 - 中国7月官方非制造业PMI环比下降0.8个百分点至54.2%，连续第二个月回落。各项指数波幅不大，市场总体保持平稳运行，企业对下半年市场预期趋于乐观。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布的数据显示，单项指数中在手订单、存货和业务活动预期指数回升；新订单指数环比持平；其余新出口订单指数、中间价格、收费价格、从业人员和供应商配送时间指数与上月相比呈现下降。其中，中间价格指数回落最大，降幅为2.6个百分点。
中国物流与采购联合会副会长蔡进认为，业务活动预期指数回升明显，企业对下半年市场预期趋于乐观。中间投入价格和收费价格指数均有回落，价格上涨压力不大。
“房地产市场仍表现为弱势格局，除受淡季因素影响外，反映出市场仍然偏淡，价格仍处于下降区间，降幅有所加大。”他并称。
分项指标中，新订单指数与上月持平，新出口订单指数小幅下降。7月，新出口订单指数为49.8%，比上月相比回落0.4个百分点。分行业来看，建筑业新出口订单指数为43.8%；服务业新出口订单指数为51.3%。
从业人员指数较上月回落。2014年7月，从业人员指数49.3%，比上月回落1.1个百分点。分行业来看，建筑业从业人员指数为49.5%；服务业从业人员指数为49.3%；建筑安装装饰及其他建筑业、水上运输业、住宿业、居民服务及修理业和零售业等11个行业低于50%。
业务活动预期指数环比回升。2014年7月，业务活动预期指数为61.5%，与上月相比回升1.1个百分点。分行业来看，建筑业业务活动预期指数为67.4%；服务业业务活动预期指数为60%，居民服务及修理业低于50%。
受新订单和生产指数双双加速增长推动，中国7月官方制造业PMI一举创下27个月高位，表明制造业稳中向好的趋势更加明显，尤其小企业PMI回升明显成为亮点。
以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
14年/7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年/12月 11月 10月 9月 8月 7月
非制造业PMI 54.2 55 55.5 54.8 54.5 55 53.4 54.6 56.0 56.3 55.4 53.9 54.1
中国非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完) (发稿 李然; 审校 曾祥进)
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附
(新增文末表格) * 市场认为特朗普税改计划缺乏新细节 * 美元兑日圆从近四周高位回落 * 美国将退出NAFTA的报导重创墨西哥披索和加元 路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计 划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协 定(NAFTA)。 特朗普政府提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%，将税赋由所有者缴纳的公 司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙 制企业和独资企业。 在税改计划公布前，美元兑日圆 触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减 涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。 分析师称，交易员对税改计划感到失望，认为缺乏新的细节，且怀疑任何重大税改能否 获得参众两院的批准。 “今日出现一定程度的‘传言时买入，消息出炉后卖出’的情况，”法国农业信贷银行 的外汇策略师Vassili Serebriakov表示