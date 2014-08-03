中国反恐：新疆莎车县暴恐事件造成37名群众死亡，击毙暴徒59人--新华网

金砖国家：4月26日股汇市收盘纵览
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
路透北京8月3日 - 中国新华网周日凌晨报导称，7月28日新疆莎车县发生的严重暴力恐怖袭击案件中，造成37名群众死亡，处置过程中击毙暴徒59人，抓捕涉案人员215人。
报导称，这是一起境内与境外恐怖组织相互勾连，有组织、有预谋、计划周密、性质恶劣的严重暴力恐怖袭击案件。案件并造成13名群众受伤，31辆车被打砸，其中6辆被烧，缴获“圣战”旗帜以及大刀、斧头等作案工具。
死亡的37名群众包括汉族35人、维吾尔族2人。
报导并称，警方已查明，2013年以来，努尔买买提（真名努拉买提·萨吾提，莎车县艾力西湖镇人）与境外“东伊运”组织勾连，组织人员收听收看暴恐音视频，宣扬民族分裂和宗教极端思想，逐步形成了以其为头目的暴恐团伙。
报导引述新疆维吾尔自治区党委书记张春贤在周六举行的会议上称，要坚持依法治疆，犯罪必惩,“以事实为依据、以法律为准绳，无论任何人、任何形式的犯罪，都必将受到法律严惩。”
新华社此前报导，新疆莎车县周一凌晨发生一起严重暴力恐怖袭击案件，导致数十名维汉族群众伤亡，事件发生后公安民警迅速依法处置，击毙暴徒数十名。
今年以来中国已发生几起暴恐事件，其中包括5月22日乌鲁木齐的一起严重暴力恐怖案件，共造成39名群众遇难，94人受伤。
中国公安部此前已决定从今年5月23日起到2015年6月，开展为期一年的严厉打击暴力恐怖活动专项行动。
在专项行动开始后的一个月里，新疆公安机关打掉32个暴力恐怖团伙，抓获暴恐团伙犯罪嫌疑人380余名。（完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附
(新增文末表格) * 市场认为特朗普税改计划缺乏新细节 * 美元兑日圆从近四周高位回落 * 美国将退出NAFTA的报导重创墨西哥披索和加元 路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计 划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协 定(NAFTA)。 特朗普政府提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%，将税赋由所有者缴纳的公 司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙 制企业和独资企业。 在税改计划公布前，美元兑日圆 触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减 涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。 分析师称，交易员对税改计划感到失望，认为缺乏新的细节，且怀疑任何重大税改能否 获得参众两院的批准。 “今日出现一定程度的‘传言时买入，消息出炉后卖出’的情况，”法国农业信贷银行 的外汇策略师Vassili Serebriakov表示