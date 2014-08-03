《焦点》美国7月整体汽车销量逊于预期，福特和丰田表现优异

金砖国家：4月26日股汇市收盘纵览
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
路透底特律8月1日 - 美国福特 和日本丰田 7月在美国的汽车销量增长超出预期，但多数车企周五公布的销量增幅不及预期，因此前数月的强劲需求使得乐观情绪过了头。
福特7月汽车销量增长10%至212,236辆，丰田汽车销量增加12%至215,802辆，归因于对其运动型多功能汽车(SUV)需求强劲，且公司提供更大幅度折扣。
行业整体销量较上年同期上升9%至1,433,016辆，但仍低于路透访问分析师原本预估的增长11%。
“鉴于过去几个月的强劲势头，行业(增长)回落至略快于我们最初预期的水平，”行业研究公司Kelley Blue Book(KBB)的分析师Alec Gutierrez称，“我认为整体行业销量逊于预期的程度并没有到离谱的程度。”
丰田7月销量超越福特排在第二位，2013年全年以及今年上半年福特一直排名第二。通用汽车 仍位居榜首。
折扣措施在7月促销中发挥了重要作用。
研究机构J.D. Power表示，本田 是唯一一家在7月削减折扣的主要车企。本田7月汽车销量下降8%至135,908辆。
7月，行业平均折扣小幅升至每辆略高于3,000美元，福特的平均折扣接近每辆3,919美元。研究机构ALG的总裁Larry Dominique称，整体折让幅度为2010年来最高。
通用、日产汽车 、克莱斯勒 以及现代-起亚集团 均公布7月销量增加，但增幅没达到分析师预期。现代7月汽车销量创同期最高，通用、福特和克莱斯勒7月销量均为2008年经济衰退开始前至今同期最佳。
通用7月销量增加9%至256,160辆，克莱斯勒销量增20%至167,667辆，日产销量增11%至121,452辆，现代-起亚整体销量增长4%至119,320辆。
包括奥迪和保时捷在内的大众(福斯)集团 销量下降6%，至49,469辆。
摩根士丹利分析师Adam Jonas表示，销量增长较预期进一步放缓，根据研究公司Autodata，7月销量年率自6月的1,700万辆下降至1,648万辆。汤森路透访问的分析师原本预计，7月销量年率略降至1,670万辆。
全尺寸皮卡销量增长7月放缓。这一销售指标被视为美国经济的风向标。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。