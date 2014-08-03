《焦点》美国7月整体汽车销量逊于预期，福特和丰田表现优异

路透底特律8月1日 - 美国福特 和日本丰田 7月在美国的汽车销量增长超出预期，但多数车企周五公布的销量增幅不及预期，因此前数月的强劲需求使得乐观情绪过了头。

福特7月汽车销量增长10%至212,236辆，丰田汽车销量增加12%至215,802辆，归因于对其运动型多功能汽车(SUV)需求强劲，且公司提供更大幅度折扣。

行业整体销量较上年同期上升9%至1,433,016辆，但仍低于路透访问分析师原本预估的增长11%。

“鉴于过去几个月的强劲势头，行业(增长)回落至略快于我们最初预期的水平，”行业研究公司Kelley Blue Book(KBB)的分析师Alec Gutierrez称，“我认为整体行业销量逊于预期的程度并没有到离谱的程度。”

丰田7月销量超越福特排在第二位，2013年全年以及今年上半年福特一直排名第二。通用汽车 仍位居榜首。

折扣措施在7月促销中发挥了重要作用。

研究机构J.D. Power表示，本田 是唯一一家在7月削减折扣的主要车企。本田7月汽车销量下降8%至135,908辆。

7月，行业平均折扣小幅升至每辆略高于3,000美元，福特的平均折扣接近每辆3,919美元。研究机构ALG的总裁Larry Dominique称，整体折让幅度为2010年来最高。

通用、日产汽车 、克莱斯勒 以及现代-起亚集团 均公布7月销量增加，但增幅没达到分析师预期。现代7月汽车销量创同期最高，通用、福特和克莱斯勒7月销量均为2008年经济衰退开始前至今同期最佳。

通用7月销量增加9%至256,160辆，克莱斯勒销量增20%至167,667辆，日产销量增11%至121,452辆，现代-起亚整体销量增长4%至119,320辆。

包括奥迪和保时捷在内的大众(福斯)集团 销量下降6%，至49,469辆。

摩根士丹利分析师Adam Jonas表示，销量增长较预期进一步放缓，根据研究公司Autodata，7月销量年率自6月的1,700万辆下降至1,648万辆。汤森路透访问的分析师原本预计，7月销量年率略降至1,670万辆。

全尺寸皮卡销量增长7月放缓。这一销售指标被视为美国经济的风向标。(完)