《美股一周展望》虽然股市急跌，担心出现调整尚为时过早

金砖国家：4月26日股汇市收盘纵览
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
路透纽约8月1日 - 美国股市录得两年来最差的单周表现，足以让投资者担心市场是否快要出现酝酿已久的调整了，然而分析师依然倾向于看涨。
标准普尔500指数本周周线收低2.7%，创下2012年6月以来最大跌幅，当年那次周线收低后，伴随而来是连续几周的抛售。
美国股市出现调整的时机无疑已经成熟--当前这波涨势在市场没有出现跌逾10%的情况下，持续了已近三年。美国联邦储备理事会(美联储/FED)似乎离升息更近了一步，房屋和汽车销售数据显示，这两个市场可能在走软，哪怕只是暂时现象。
“夏季行情不好做，因为没有什么好买的，”Eaton Vance债券基金的投资经理Kathleen Gaffney说。“但我认为正在出现的情况是，市场在对低利率环境向高利率环境的转变作出相应调整--这带来了波动性。”
美联储货币政策一直利好股市，不过联储预计明年将开始升息，薪资没有什么上涨压力，令美债收益率保持着相对平稳的走势。
虽然长期和短期美债的收益率之差近期已缩窄，这种情况通常在经济放缓的时候发生，但两年期和10年期美债收益率之差目前仍超过2个百分点--对经济增长而言，依然是个有利迹象。
周三，美联储公布更为乐观的美国经济评估，并重申不急于升息。另外，美联储一如预期将月度资产购买规模从350亿美元降至250亿美元。
尽管周五政府数据显示，美国7月就业增长放缓，失业率意外上升，但近期出炉的经济数据大致正面，其中第二季国内生产总值(GDP)环比年率增长4%，第一季GDP数据也被上修。
在葡萄牙圣灵银行(BES)披露今年上半年意外录得巨亏，激起对其偿债能力的担忧，以及数据显示美国雇佣成本压力高于预期后，华尔街恐慌情绪指标--芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数 从12.69跳升至17.03。
但该指数仍远低于20左右的长期均值，股市估值亦保持合理。标普500指数 基于预估获利的平均市盈率(本益比，P/E)为15.4倍，相比约14.1的历史均值而言，并不算太高。
“经济环境保持良好。这样一来，波动率应会下滑，股市应该会反弹，“RBC Capital Markets首席美国市场策略师Jonathan Golub说。
即便如此，标普500指数好几次逼近但却没能突破2,000点关口的事实，说明涨势的确有点后继乏力了。(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。