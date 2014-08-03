《全球主要央行会议预告》--2014年8月-12月

金砖国家：4月26日股汇市收盘纵览
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
以下为全球主要央行在2014年8月至2014年12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
9月16日至17日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月17日－美联储FOMC宣布利率决定。
10月28日至29日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
10月29日－美联储FOMC宣布利率决定。
12月16日至17日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月17日－美联储FOMC宣布利率决定。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
8月 7日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月 4日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划(至9月18日)。
10月 2日(罗马)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
10月15日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月 6日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月19日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月 4日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月17日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月18日)。
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英国央行
8月 6日－货币政策会议(至8月7日)。
8月 7日－公布利率决定。
9月 3日－货币政策会议(至9月4日)。
9月 4日－公布利率决定。
10月 8日－货币政策会议(至10月9日)。
10月 9日－公布利率决定。
11月 5日－货币政策会议(至11月6日)。
11月 6日－公布利率决定。
12月 3日－货币政策会议(至12月4日)。
12月 4日－公布利率决定。
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日本央行
8月 7日－日本央行货币政策会议(至8月8日)。
9月 3日－日本央行货币政策会议(至9月4日)。
10月 6日－日本央行货币政策会议(至10月7日)。
10月31日－日本央行货币政策会议。
11月18日－日本央行货币政策会议(至11月19日)。
12月18日－日本央行货币政策会议(至12月19日)。
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加拿大央行
9月 3日－公布指标利率决定。
10月22日－公布指标利率决定和货币政策报告。
12月 3日－公布指标利率决定。
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瑞士央行
9月18日－货币政策评估。
12月11日－货币政策评估。
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澳洲央行
8月 5日－召开利率会议。
9月 2日－召开利率会议。
10月 7日－召开利率会议。
11月 4日－召开利率会议。
12月 2日－召开利率会议。
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新西兰央行
9月11日－公布货币政策声明和指标利率。
10月30日－公布指标利率。
12月11日－公布货币政策声明和指标利率。
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瑞典央行
9月 3日－召开货币政策会议(至9月4日)。
9月 4日－公布利率决定。
10月27日－召开货币政策会议(至10月28日)。
10月28日－公布利率决定。
12月15日－召开货币政策会议(至12月16日)。
12月16日－公布利率决定。
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挪威央行
9月18日－货币政策会议。
10月23日－货币政策会议。
12月11日－货币政策会议。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期将在开会前前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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全球主要国家及地区最新指标利率一览表........
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新兴市场重要经济事件预告...................... (编译 王兴亚；审校 白云)
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附
(新增文末表格) * 市场认为特朗普税改计划缺乏新细节 * 美元兑日圆从近四周高位回落 * 美国将退出NAFTA的报导重创墨西哥披索和加元 路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计 划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协 定(NAFTA)。 特朗普政府提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%，将税赋由所有者缴纳的公 司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙 制企业和独资企业。 在税改计划公布前，美元兑日圆 触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减 涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。 分析师称，交易员对税改计划感到失望，认为缺乏新的细节，且怀疑任何重大税改能否 获得参众两院的批准。 “今日出现一定程度的‘传言时买入，消息出炉后卖出’的情况，”法国农业信贷银行 的外汇策略师Vassili Serebriakov表示