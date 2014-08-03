《独家新闻》高盛等机构考虑入股Perzo，寻求取代彭博聊天软件--消息

路透纽约8月3日 - 据知情消息人士称，以高盛 为首的华尔街企业正在考虑入股聊天与即时通讯软件初创企业Perzo，希望找到一款能取代彭博聊天工具的类似软件。

目前各大银行都在努力削减成本，因交易量低迷及监管收紧令营收承压。多年来，彭博聊天工具一直在华尔街占据主导，但它是年费约为2万美元的彭博终端的组成部分。而Perzo的聊天软件是免费的。

两位拒绝公开置评的消息人士称，数家银行和资产管理公司正在考虑投资Perzo，包括摩根士丹利 、摩根大通 、美银 、德银 、汇控 、贝莱德 和对冲基金Maverick Capital。

这些公司近几天已经收到该交易的投资条款清单，并签署了非公开协议。他们要么拒绝置评，要么在截至记者发稿时都未回覆要求置评的请求。

高盛发言人拒绝就投资Perzo、开发聊天软件的计划或使用彭博终端的情况置评。彭博拒绝对该报导置评。

Perzo亦拒绝置评。Perzo的聊天软件与彭博不同之处在于它的“源代码是开放的”，意味着客户能将之嵌入自己的系统，并可根据实际情况对程序作调整，而彭博用户必须买入整套终端，不能单独买即时通讯程序，也不能调整它。

近年来，各银行一直在寻找可以替代彭博封闭系统的聊天软件，但没有取得理想结果，因为彭博系统在华尔街的普及度非常高。一位消息人士将彭博与黑莓作比较，黑莓手机独霸智能手机市场的局面直到苹果iPhone面世才被打破。

彭博竞争对手汤森路透 的聊天软件用户数超过20万人，而彭博为32万人。

汤森路透也在与价格数据提供商Markit和高盛等银行合作，建立一个开放的聊天网络。

高盛发言人拒绝就使用汤森路透终端的情况置评。路透发言人拒绝置评。

目前暂不清楚如果成功找到一款新的聊天软件，将对高盛订购彭博终端的情况产生什么影响，以及高盛是否会同时使用彭博聊天软件和新的聊天软件。

聊天软件在华尔街日常工作中扮演着很重要的角色。承销商会用聊天软件通知投资者债券价格，对冲基金经理用聊天软件讨论交易策略，交易员会用它们与销售人员交谈。

一款成功的银行聊天软件必须是安全的，因为通过软件传送的信息都很敏感。允许集中监控这点必不可少，这样合规专员和其他管理人员才能监控对话，确保银行在遵守证券交易的监管规定。

**巴别塔项目**

据两位消息人士称，高盛这几年一直在寻找可以替代彭博聊天软件的产品，并在2013年初启动了一个内部称之为“巴别塔(Babel)”的项目，想开发出一款能与彭博产品竞争的软件。

就在这个项目进行期间，高盛发现彭博记者可以看到本应属于个人隐私的银行专业人士信息，比如用户最近登陆彭博终端的时间。

这件事情曝光后，彭博与高盛等大机构客户的关系变得很尴尬。彭博对此作了公开道歉，并改变了公司政策，禁止记者获得客户数据。

消息人士称，高盛首席信息官R. Martin Chavez是巴别塔项目的负责人。高盛后来觉得不如干脆直接买入一家拥有技术的初创企业，这样巴别塔项目的目标实现起来可能会更加容易些，主要战略投资集团主管Darren Cohen因此也就参与了进来。

消息人士称，高盛近期还接洽了其他银行，希望他们也能参与其中。(完)