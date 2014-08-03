中东情势：以色列继续轰炸加沙，导致30人死亡

* 以色列继续轰炸加沙地带南部，30人丧生

* 以色列称，已摧毁激进分子用于攻击以方的大部分地道

* 部分坦克被撤走；逃离加沙北部的人被告知可以回家

* 以色列回避开罗停火谈判，巴勒斯坦派人前往参加

* 迄今加沙至少有1,708人丧生，以方有67人死亡

路透加沙/耶路撒冷8月3日 - 以色列周日重新轰炸加沙地带，导致至少30人丧生。此前以色列总理纳坦亚胡郑重表示要继续对哈马斯施压，尽管此前以军已完成摧毁渗入以境内的地道网络的核心任务。

以色列宣布一位恐遭哈马斯激进分子绑架的士兵死亡，重新部署了在加沙地带的兵力，并通知许多当地居民可以回家。加沙的整个居住区经过近一个月的战火洗礼后，已经沦为一片废墟。

一巴勒斯坦代表团日前抵达开罗，准备参加新的停火谈判。在之前停止冲突的外交斡旋均宣告失败后，以色列这次没有派人参加谈判，称不会如期派代表前往。

以色列加大对埃及边境沿线Rafah地区的攻击，因在此前的停火协议生效后不久，以方一位名为Hadar Goldin的23岁军官很可能在此地落入敌方手中。

Goldin的两位同伴被自杀炸弹炸死后，他自己被哈马斯激进分子拖入地道。以军后来宣称Goldin也已死亡。

以军发言人Peter Lerner称，他们重新对加沙地带派出地面部队，但没有披露新驻点的细节。他还补充称，许多逃离居住区的当地居民被告知可以回家。

以军发现并摧毁了30多条地道和数十个竖井入口。

周日双方还在继续交火。巴勒斯坦官方给出的加沙死亡人数上升至1,708人，其中多数为平民。以色列确认有64名士兵在战斗中死亡，来自巴勒斯坦的炮击亦导致三名以色列平民遇难。(完)