中东情势：以色列继续轰炸加沙，导致30人死亡

金砖国家：4月26日股汇市收盘纵览
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
* 以色列继续轰炸加沙地带南部，30人丧生
* 以色列称，已摧毁激进分子用于攻击以方的大部分地道
* 部分坦克被撤走；逃离加沙北部的人被告知可以回家
* 以色列回避开罗停火谈判，巴勒斯坦派人前往参加
* 迄今加沙至少有1,708人丧生，以方有67人死亡
路透加沙/耶路撒冷8月3日 - 以色列周日重新轰炸加沙地带，导致至少30人丧生。此前以色列总理纳坦亚胡郑重表示要继续对哈马斯施压，尽管此前以军已完成摧毁渗入以境内的地道网络的核心任务。
以色列宣布一位恐遭哈马斯激进分子绑架的士兵死亡，重新部署了在加沙地带的兵力，并通知许多当地居民可以回家。加沙的整个居住区经过近一个月的战火洗礼后，已经沦为一片废墟。
一巴勒斯坦代表团日前抵达开罗，准备参加新的停火谈判。在之前停止冲突的外交斡旋均宣告失败后，以色列这次没有派人参加谈判，称不会如期派代表前往。
以色列加大对埃及边境沿线Rafah地区的攻击，因在此前的停火协议生效后不久，以方一位名为Hadar Goldin的23岁军官很可能在此地落入敌方手中。
Goldin的两位同伴被自杀炸弹炸死后，他自己被哈马斯激进分子拖入地道。以军后来宣称Goldin也已死亡。
以军发言人Peter Lerner称，他们重新对加沙地带派出地面部队，但没有披露新驻点的细节。他还补充称，许多逃离居住区的当地居民被告知可以回家。
以军发现并摧毁了30多条地道和数十个竖井入口。
周日双方还在继续交火。巴勒斯坦官方给出的加沙死亡人数上升至1,708人，其中多数为平民。以色列确认有64名士兵在战斗中死亡，来自巴勒斯坦的炮击亦导致三名以色列平民遇难。(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附
(新增文末表格) * 市场认为特朗普税改计划缺乏新细节 * 美元兑日圆从近四周高位回落 * 美国将退出NAFTA的报导重创墨西哥披索和加元 路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计 划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协 定(NAFTA)。 特朗普政府提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%，将税赋由所有者缴纳的公 司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙 制企业和独资企业。 在税改计划公布前，美元兑日圆 触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减 涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。 分析师称，交易员对税改计划感到失望，认为缺乏新的细节，且怀疑任何重大税改能否 获得参众两院的批准。 “今日出现一定程度的‘传言时买入，消息出炉后卖出’的情况，”法国农业信贷银行 的外汇策略师Vassili Serebriakov表示